Συνταγή για γρήγορη λαγάνα από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου - Ο απλός τρόπος χωρίς ζύμωμα

Φτιάξτε εύκολα και γρήγορα, αφράτη και τραγανή λαγάνα. Η συνταγή είναι από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου και το argiro.gr.

Υλικά για τη λαγάνα

1 φακελάκι μαγιά ξερή (ή 1 κύβο 25 γραμ. νωπή)

300 ml νερό χλιαρό (προσοχή όχι καυτό)

50 ml ελαιόλαδο ή ηλιέλαιο

500 γρ. αλεύρι σκληρό για ψωμί

1 κ.σ. κοφτή αλάτι

1-2 πρέζα/ες γερές ζάχαρη

100 γρ. σουσάμι.

Λαγάνα αφράτη από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Διαλύουμε σε ένα μικρό μπολ τη μαγιά, με λίγη ζάχαρη και λίγο από το χλιαρό νερό.

Αφήνουμε για 5 λεπτά να φουσκώσει και να αφρίσει η επιφάνεια.

Διαλύουμε το αλάτι στο υπόλοιπο νερό.

Κρατάμε 3 κ.σ. από το συνολικό λάδι στην άκρη.

Σε ένα άλλο μπολ βάζουμε το αλεύρι και κάνουμε λακκούβα στη μέση, ρίχνουμε την ενεργοποιημένη μαγιά, το νερό (χλιαρό, προσοχή όχι καυτό) και το υπόλοιπο λάδι.

Ανακατεύουμε τα υλικά με κουτάλα, να μαζευτεί η ζύμη σε μπάλα.

Αλευρώνουμε ή λαδώνουμε τα χέρια μας και ζυμώνουμε για λίγα λεπτά.

Βγάζουμε τη ζύμη στον πάγκο.

Τη ζυμώνουμε για λίγο ακόμη με τα χέρια κλεισμένα σε μπουνιά τραβώντας και διπλώνοντας τη ζύμη ώστε να παίρνει αέρα.

Η ζύμη πρέπει να είναι απαλή και εύπλαστη. Όσο πιο πολύ τη δουλεύουμε στον πάγκο, τόσο πιο αφράτη θα γίνει.

Με τα χέρια, την τυλίγουμε σε μπάλα με τις ενώσεις προς τα κάτω και την αφήνουμε σε λαδωμένο μπολ σκεπασμένη στον πάγκο για 1 ώρα και 30 λεπτά, ή μέχρι να διπλασιαστεί σε όγκο.

Αν βιαζόμαστε την βάζουμε σε ζεστό σημείο, πχ. χλιαρό φούρνο, για να γίνει πιο γρήγορα.

Την βγάζουμε στον πάγκο.

Ξεφουσκώνουμε τη ζύμη ζυμώνοντάς τη για λίγο.

Την κόβουμε σε 2 ίσα μέρη.

Πλάθουμε με τα δάχτυλα, ανοίγοντας στο γνωστό σχημα, μεσα σε λαδωμένο ταψί.

Δηλαδή με λαδωμένα τα χέρια απλώνουμε την ζύμη στο ταψί δίνοντάς της το επιθυμητό σχήμα.

Με ένα πινέλο αλείφουμε νερό σε όλη την επιφάνεια της.

Ρίχνουμε μπόλικο σουσάμι.

Απαλά πιέζουμε με τις παλάμες το σουσάμι να κολλήσει στην επιφανεια.

Όμοια φτιάχνουμε και τη δεύτερη.

Τις σκεπάζουμε με καθαρή πετσέτα και αφήνουμε για 30 έως 45 λεπτά να φουσκώσουν και πάλι.

Με τα ακροδάχτυλα, κάνουμε βαθιές δαχτυλιές μέχρι κάτω ή τρυπάμε ολόγυρα την επιφάνεια με βελόνα πλεξίματος ή άλλο μυτερό σουβλί.

Δυνατό τρύπημα να φτάνει μέχρι κάτω στο ταψί η βελόνα.

Ετοιμάζουμε και τα 2 τεμαχια με τον ίδιο τρόπο.

Ψήνουμε σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 200°C στον αέρα.

Ο χρόνος ψησιματος ειναι γύρω στα 30 λεπτά.

Προς το τέλος του ψησίματος ψεκάζουμε με λίγο νερό για να γυαλίσουν.

Όταν τις βγάλουμε από το φούρνο, καυτές όπως είναι τις αφήνουμε σε σχάρα ή σε καθαρή πετσέτα να τραβήξουν την υγρασία τους για να παραμείνουν τραγανές.

Λαγάνα χωρίς ζύμωμα

Χωρίς ζύμωμα βάλτε όλα τα υλικά σε ένα μεγάλο μπολ.

Ανακατέψτε με ένα κουτάλι να μαζευτούν τα υλικά σε μπάλα ζύμης.

Λαδώστε ένα μπολ και βάλτε μέσα τη ζύμη.

Αλείψτε την επιφάνεια με λίγο λάδι.

Κλείστε αεροστεγώς το μπολ και αφήστε το για μια νύχτα στο ψυγείο.

Την επόμενη μέρα αφήστε το μπολ με τη φουσκωμένη ζύμη στο πάγκο για 30 λεπτά.

Ακολουθήστε τα παραπάνω στάδια εκτέλεσης για το πλάσιμο και το ψήσιμο οπως παραπανω.

Λαγάνα με ταχίνι

Αντικαθιστούμε το λάδι με 2 γεμάτες κ.σ ταχίνι.