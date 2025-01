Τα πιο «φονικά» τρόφιμα στον κόσμο: Ένα βρίσκεται στα περισσότερα σπίτια

Παρέχει ενέργεια στους ανθρώπους, τους κρατάει ζωντανούς εν ολίγοις, αυτό δεν σημαίνει ότι το φαγητό δεν μπορεί να τους σκοτώσει, με τη βρετανική tabloid Sun να προχωράει σε ταξινόμηση μερικών εκ των πιο επικίνδυνων εδεσμάτων.

Από τα βασικά προϊόντα που έχει ο κάθε άνθρωπος σε ντουλάπια και ψυγεία, μέχρι και τις εξωτικές λιχουδιές από χώρες του εξωτερικού, η Sun παρουσίασε τρία από τα πιο θανατηφόρα φαγητά στον κόσμο.

Αυτά είναι τα πιο φονικά φαγητά στον κόσμο

1) Κασάβα

Η μανιόκα, επίσης γνωστή ως κασάβα ή γιούκα, είναι ένα λαχανικό με ρίζες που προέρχεται από την Κεντρική και Νότια Αμερική.

Αποτελεί βασικό συστατικό της διατροφής περίπου 500 εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως, σύμφωνα με τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας.

Όμως οι ρίζες και τα φύλλα της μανιόκας περιέχουν τοξίνες που ονομάζονται κυανογενείς γλυκοζίτες, οι οποίες διασπώνται σε κυάνιο.

Τα συμπτώματα ποικίλλουν από πονοκεφάλους και ζάλη που μπορεί να εξελιχθούν σε επιληπτικές κρίσεις, παράλυση στα πόδια και τελικά θάνατο, σύμφωνα με έκθεση στο Annals of the New York Academy of Sciences.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι η δηλητηρίαση από μανιόκα σκοτώνει περισσότερους από 200 ανθρώπους κάθε χρόνο, ενώ χιλιάδες άλλοι μένουν μόνιμα ανάπηροι.

Ο καλύτερος τρόπος αποτοξίνωσης του αμυλούχου κονδύλου είναι να μουλιάσετε την αποφλοιωμένη μανιόκα σε νερό ή να την βράσετε και να την στεγνώσετε στον ήλιο, σύμφωνα με το Food Science and Nutrition.

Κασάβα | Shutterstock

2) Φιστίκια

Τα φιστίκια - ή το φυστικοβούτυρο - βρίσκονται στα περισσότερα σπίτια στον κόσμο, ενώ έχει υπολογιστεί πως το 2% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι αλλεργικά σ' αυτά.

Δεν είναι σαφές πόσοι ακριβώς άνθρωποι πεθαίνουν από αναφυλαξία που προκαλείται από φιστίκια παγκοσμίως.

Αλλά τα στοιχεία του βρετανικού ΕΣΥ δείχνουν ότι περίπου 40 θάνατοι στο Ηνωμένο Βασίλειο τα τελευταία 30 χρόνια οφείλονται σε φιστίκια ή ξηρούς καρπούς.

Αναφέρθηκαν περίπου 66 θάνατοι από αναφυλαξία που προκλήθηκε από τρόφιμα σε παιδιά, εκ των οποίων το 14% προκλήθηκε από φιστίκια.

Στις ΗΠΑ, μεταξύ 150 και 200 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο εξαιτίας τροφικών αλλεργιών, με περίπου 50 έως 62% να προκαλούνται από φιστίκια, σύμφωνα με την οργάνωση Food Allergies Atlanta.

Τα πρώτα σημάδια της αναφυλαξίας περιλαμβάνουν πρήξιμο στο λαιμό και τη γλώσσα, δυσκολία στην αναπνοή και συριγμό ή βήχα, σύμφωνα με το NHS.

Οι άνθρωποι μπορεί στη συνέχεια να εμφανίσουν μπλε, γκρίζο ή χλωμό δέρμα, χείλη ή γλώσσα, εξάνθημα, αγκομαχητό για αέρα ή λιποθυμία.

Φιστίκια | Shutterstock

3) Μοσχοκάρυδο

Το μοσχοκάρυδο χρησιμοποιείται, συνήθως, στα χριστουγεννιάτικα πιάτα και στα μπολ με ρυζόγαλο. Αλλά αν καταναλωθεί σε μεγάλες ποσότητες, έχει κάποιες τρομακτικές παρενέργειες.

Αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, άγχος, σύγχυση, ζάλη, υπνηλία, παραισθήσεις, συγκεχυμένη ομιλία, προβλήματα στην ουροδόχο κύστη, αυξημένο καρδιακό ρυθμό και ψύχωση, αναφέρει η Εγκυκλοπαίδεια Τοξικολογίας (Τρίτη Έκδοση).

Αυτό συμβαίνει επειδή το μοσχοκάρυδο περιέχει μια χημική ουσία που ονομάζεται μυριστικίνη, η οποία επηρεάζει το κεντρικό νευρικό σύστημα.

Ο θάνατος εξαιτίας του μοσχοκάρυδου και μόνο είναι απίθανος στους ανθρώπους, αλλά μπορεί να συμβεί.

Ένα οκτάχρονο αγόρι πέθανε 24 ώρες αφότου κατανάλωσε δύο κουταλιές της σούπας μοσχοκάρυδο σε σκόνη (Proceedings of the Royal Society of Medicine), ενώ μια μυριστικίνη, ένα από τα δραστικά συστατικά του μοσχοκάρυδου, βρέθηκε στον ορό μεταθανάτιας εξέτασης μιας 55χρονης γυναίκας (Forensic Science International).

Το μοσχοκάρυδο | Shutterstock