Τραγανές δίπλες στο σπίτι: Η εύκολη συνταγή από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Με μόλις 30 λεπτά προετοιμασία και 3 λεπτά μαγείρεμα θα έχετε τις πιο τραγανές δίπλες. Η συνταγή από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου που θα κάνει το σπίτι σας να μοσχομυρίσει Χριστούγεννα.
Υλικά για τις δίπλες
- 3 ½ φλ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
- 5 αυγά
- 2 βανίλιες
- 1 κ.γ. σόδα (στην μύτη ενός κουταλιού γλυκού)
- 1 πρέζα αλάτι
Για το τηγάνισμα
- ηλιέλαιο
Για το μέλωμα
- 500 γρ. θυμαρίσιο μέλι
- 1 φλ. νερό
- ½ κ.γ. κανέλα
- ½ κ.γ. γαρύφαλλο
- ψιλοκομμένη καρυδόψιχα
Εκτελεση
- Χωρίζουμε πρώτα τους κρόκους από τα ασπράδια.
- Στα ασπράδια ρίχνουμε το αλάτι και τα χτυπάμε μέχρι να κάνουν κορυφές που να στέκονται (μεσαία ταχύτητα).
- Στους κρόκους ρίχνουμε τη βανίλια και τους χτυπάμε για 5’ με μίξερ χειρός, για να ασπρίσουν καλά και να μη μυρίζουν.
- Ρίχνουμε τους κρόκους στα ασπράδια και προσθέτουμε τη σόδα.
- Χτυπάμε 5 λεπτά για να αφρατέψει καλά το μίγμα, όπως αναφέρει το argiro.gr
- Ρίχνουμε τα 2/3 του αλευριού για να γίνει σαν πηχτός χυλός.
- Λαδώνουμε τα χέρια και προσθέτουμε το υπόλοιπο αλεύρι (λίγο–λίγο).
- Ζυμώνουμε μέχρι η ζύμη να μην κολλάει στα χέρια.
- Τη σκεπάζουμε και την ξεκουράζουμε το λιγότερο για 30 λεπτά.
- Ανοίγουμε πολύ λεπτό φύλλο με πλάστη, σε αλευρωμένη επιφάνεια.
- Κόβουμε σε μακρόστενα κομμάτια, περίπου 20×15 εκατοστά.
- Αφού κόψουμε όλες (τις αφήνουμε πάνω σε πετσέτα απλωμένες μέχρι να τις ετοιμάσουμε όλες), ζεσταίνουμε σε κατσαρόλα το λάδι.
- Ρίχνουμε μέσα ένα ένα τα κομμάτια.
- Μόλις σχηματίσουν φουσκάλες στην επιφάνεια, μετά από 30 δευτερόλεπτα, με τη βοήθεια 2 πιρουνιών τις ρολάρουμε κατά μήκος διπλώνοντας τες.
- Αφήνουμε να ροδίσουν.
- Τις βγάζουμε σε απορροφητικό χαρτί να στραγγίξουν.
Για το μέλωμα
- Αραιώνουμε το μέλι με 1 φλ. νερό και τις περιχύνουμε με προσοχή να μελωθούν όλες.
- Πασπαλίζουμε με καρύδια και κανελογαρύφαλλο.
