Τραγανές δίπλες στο σπίτι: Η εύκολη συνταγή από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Με μόλις 30 λεπτά προετοιμασία και 3 λεπτά μαγείρεμα θα έχετε τις πιο τραγανές δίπλες. Η συνταγή από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου που θα κάνει το σπίτι σας να μοσχομυρίσει Χριστούγεννα.

Υλικά για τις δίπλες

3 ½ φλ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

5 αυγά

2 βανίλιες

1 κ.γ. σόδα (στην μύτη ενός κουταλιού γλυκού)

1 πρέζα αλάτι

Για το τηγάνισμα

ηλιέλαιο

Για το μέλωμα

500 γρ. θυμαρίσιο μέλι

1 φλ. νερό

½ κ.γ. κανέλα

½ κ.γ. γαρύφαλλο

ψιλοκομμένη καρυδόψιχα

Εκτελεση

Χωρίζουμε πρώτα τους κρόκους από τα ασπράδια.

Στα ασπράδια ρίχνουμε το αλάτι και τα χτυπάμε μέχρι να κάνουν κορυφές που να στέκονται (μεσαία ταχύτητα).

Στους κρόκους ρίχνουμε τη βανίλια και τους χτυπάμε για 5’ με μίξερ χειρός, για να ασπρίσουν καλά και να μη μυρίζουν.

Ρίχνουμε τους κρόκους στα ασπράδια και προσθέτουμε τη σόδα.

Χτυπάμε 5 λεπτά για να αφρατέψει καλά το μίγμα, όπως αναφέρει το argiro.gr

Ρίχνουμε τα 2/3 του αλευριού για να γίνει σαν πηχτός χυλός.

Λαδώνουμε τα χέρια και προσθέτουμε το υπόλοιπο αλεύρι (λίγο–λίγο).

Ζυμώνουμε μέχρι η ζύμη να μην κολλάει στα χέρια.

Τη σκεπάζουμε και την ξεκουράζουμε το λιγότερο για 30 λεπτά.

Ανοίγουμε πολύ λεπτό φύλλο με πλάστη, σε αλευρωμένη επιφάνεια.

Κόβουμε σε μακρόστενα κομμάτια, περίπου 20×15 εκατοστά.

Αφού κόψουμε όλες (τις αφήνουμε πάνω σε πετσέτα απλωμένες μέχρι να τις ετοιμάσουμε όλες), ζεσταίνουμε σε κατσαρόλα το λάδι.

Ρίχνουμε μέσα ένα ένα τα κομμάτια.

Μόλις σχηματίσουν φουσκάλες στην επιφάνεια, μετά από 30 δευτερόλεπτα, με τη βοήθεια 2 πιρουνιών τις ρολάρουμε κατά μήκος διπλώνοντας τες.

Αφήνουμε να ροδίσουν.

Τις βγάζουμε σε απορροφητικό χαρτί να στραγγίξουν.

Για το μέλωμα

Αραιώνουμε το μέλι με 1 φλ. νερό και τις περιχύνουμε με προσοχή να μελωθούν όλες.

Πασπαλίζουμε με καρύδια και κανελογαρύφαλλο.