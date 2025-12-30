Ζιράφ: Το νέο wine bar στα Εξάρχεια που βάζει το κρασί στο επίκεντρο και «παίζει» με ευφάνταστες γεύσεις

Ζιράφ ή αλλιώς η «καμηλοπάρδαλη των Εξαρχείων που ξέρει από καλό κρασί». Αλήθεια, όμως, γιατί «Ζιράφ»; Τι στο καλό γυρεύει το κατά τα άλλα αγαπημένο ζώο της Αφρικής με τον μακρύ λαιμό στο κέντρο της Αθήνας; Αυτή την απάντηση ζητήσαμε να μας τη δώσει ο εκ των ιδιοκτητών του μαγαζιού και καταξιωμένος sommelier, Βασίλης Παπαδόπουλος, ο οποίος όπως μας εξήγησε ήθελε να δημιουργήσει μαζί με τους καλούς του φίλους, William Δράκο και Γιάννη Τερψίδη, έναν ιδιαίτερο χώρο για να υποδέχονται φίλους και λάτρεις του κρασιού.

Αν κοιτάξεις λίγο πιο προσεκτικά το logo του Ζιράφ, θα βρεις τις οινικές αναφορές που ψάχνεις. Αυτή είναι ουσιαστικά η απάντηση στο «γιατί Ζιράφ;». Σε μία ωραία γωνία, λοιπόν, Καλλιδρομίου και Μαυρομιχάλη, στην καρδιά των Εξαρχείων και σε έναν δρόμο που ξέρει από ιστορίες, τέχνη και παρέες που κάθονται με τις ώρες, το Ζιράφ καταφέρνει να σε τραβήξει μέσα του χωρίς φωνές.

Με afro αναφορές, urban και ethnic στοιχεία να δένουν αρμονικά, ο χώρος είναι ήρεμος, μινιμαλιστικός αλλά με χαρακτήρα. Τίποτα περιττό, τίποτα κραυγαλέο. Μόνο μια αίσθηση ότι εδώ έχουν μελετηθεί όλα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια.

«In a world full of unicorns, be a girafe», αυτό είναι το μότο του μαγαζιού, γιατί στην τελική, όταν όλοι θέλουν να είναι «μοναδικοί» κι εσύ είσαι απλά ο εαυτός σου, αυτό είναι πολύ ΟΚ.

Όταν κάθεσαι στην υπέροχη στρογγυλεμένη μπάρα του Ζιράφ και ανοίγεις τη wine list, συνειδητοποιείς ότι αυτό που κρατάς στα χέρια σου μοιάζει περισσότερο με χάρτη παγκόσμιου αμπελώνα παρά με απλό κατάλογο. Με τον Βασίλη Παπαδόπουλο να κινείται στον χώρο σαν φυσική προέκταση του μπαρ, το κρασί εδώ δεν είναι απλώς συνοδευτικό. Είναι πρωταγωνιστής.

Η wine list εμπεριέχει 135 διαφορετικές ετικέτες από περισσότερα από 100 διαφορετικά οινοποιεία σε ένα σύνολο 18 διαφορετικών χωρών! (Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Αυστρία, Κύπρος, Λίβανος, Χιλή, Αργεντινή, Η.Π.Α., Ουρουγουάη, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Νότιος Αφρική). Περισσότερες από 80 διαφορετικές ποικιλίες αμπέλου σε περιμένουν και μάλιστα με την σπάνια δυνατότητα να γευτείς τα πάντα εκτός από φιάλη και σε ποτήρι (all by the glass!).

Η λίστα είναι γενναιόδωρη, ενημερωμένη και - το σημαντικότερο - φτιαγμένη για να τη δοκιμάσεις. Και κάπου εκεί ξεκινά το παιχνίδι: δοκιμές, ερωτήσεις, ιστορίες, μικρά ταξίδια από ποτήρι σε ποτήρι.

Το κρασί όμως δεν μένει μόνο του. Κάπου εκεί έρχεται και συμπληρώνει την γευστική εμπειρία, ο σεφ Παναγιώτης Βασιλάτος, ο οποίος επιμελείται τα πιάτα του μαγαζιού.

Στο Ζιράφ βρίσκουμε μεσογειακή βάση, street λογική, family style σερβίρισμα και πιάτα που σε κάνουν να θες να τα μοιραστείς. Το αχλάδι ποζέ με ημίξηρο ροζέ, blue cheese και καρύδι ισορροπεί τέλεια ανάμεσα στο γλυκό και το αλμυρό.

Τα mini smashed burgers, το κατ' εμέ highlight πιάτο του καταλόγου, είναι όσο ζουμερά πρέπει, χωρίς υπερβολές. Το vitello tonnato έρχεται φίνο και γεμάτο γεύση, ενώ το ντολμαδάκι με κυμά λουκάνικο, baby πατάτα και κρέμα brie είναι από αυτά τα πιάτα που σε κάνουν να χαμογελάς πριν καν πάρεις την πρώτη μπουκιά.

Και κάπου εκεί, με τυριά και αλλαντικά κομμένα την ώρα που πρέπει, το τραπέζι γεμίζει και ο χρόνος αρχίζει να χάνεται.

Στο Ζιράφ δεν βιάζεσαι. Κάθεσαι, πίνεις, δοκιμάζεις, συζητάς. Παρατηρείς τον κόσμο γύρω σου, αλλά νιώθεις και λίγο αποκομμένος από τη φασαρία της πόλης. Είναι από εκείνα τα μέρη που πας «για ένα ποτήρι» και φεύγεις έχοντας περάσει ώρες.

Γιατί τελικά, το Ζιράφ δεν είναι μόνο για το κρασί ή το φαγητό. Είναι για τη στιγμή. Για τη διάθεση. Για την αίσθηση ότι βρίσκεσαι κάπου που ξέρει τι θέλει να σου προσφέρει και το κάνει χωρίς φανφάρες.

Ζιράφ

Καλλιδρομίου 17 & Μαυρομιχάλη, Αθήνα

Ωράριο: Δευτέρα έως Πέμπτη 17:00 – 1:00, Παρασκευή, Σάββατο & Κυριακή 12:00 – 2:00

Τηλέφωνο: 2103605349

Ανοιχτά και παραμονή Πρωτοχρονιάς μέχρι τις 20:00.