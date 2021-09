Ο Τούρκος σεφ, Νουσρέτ Γκιοκτσέ, έγινε παγκοσμίως γνωστός πριν από μερικά χρόνια, χάρη στον ιδιαίτερο τρόπο που έριχνε το αλάτι στα κρέατά του. Η συγκεκριμένη του κίνηση έκανε τα βίντεό του viral, ενώ του χάρισε και το παρατσούκλι «Salt Bae».

Η αναγνωρισιμότητά του έκανε τον κόσμο να πληρώσει αδρά για να επισκεφτεί το εστιατόριό του στην Κωνσταντινούπολη, προκειμένου να τον δει από κοντά να τεμαχίζει μια μπριζόλα και να της ρίχνει με φαντεζί τρόπο αλάτι. Η πορεία, λοιπόν, του τα επόμενα χρόνια ήταν ανοδική, με τον ίδιο να ανοίγει κι άλλα εστιατόρια σε όλο τον κόσμο, μεταξύ αυτών ένα στη Μύκονο, αλλά κι ένα στο Λονδίνο.

Ποια είναι η ατραξιόν και το ακριβότερο πιάτο στα εστιατόριά του; Μα φυσικά η μοσχαρίσια μπριζόλα των 24 καρατίων, η οποία πωλείται έναντι του ποσού των 734 ευρώ. Η συγκεκριμένη μπριζόλα είναι «ντυμένη» από ένα λεπτό φύλλο βρώσιμου χρυσού και όπως είναι λογικό, απευθύνεται σε λίγους και εκλεκτούς πελάτες, οι οποίοι μπορούν να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη.

Ο 38χρονος Τούρκος σεφ, ο οποίος στο Instagram του διαθέτει περισσότερους από 38 εκατομμύρια followers στο Instagram, πρόσφατα σχολιάστηκε έντονα στο Twitter εξαιτίας των πολύ υψηλών τιμών του εστιατορίου του.

Πιο συγκεκριμένα, ένας πελάτης του στο Λονδίνο ανέβασε στα social media την απόδειξη από το Nusr-Et κι από ότι είδαμε στον ποσό, εκτός από την μπριζόλα των 734 ευρώ, υπήρχαν κι άλλα άκρως «τσιμπημένα» προϊόντα.

'They spent my entire bank balance in one night!' Twitter users are shocked by diner's £1,812 meal for four at Salt Bae's London restaurant - including the £630 gold leaf steak, £12 sweetcorn and a £9 COKE https://t.co/L1yyOvIu7L pic.twitter.com/ojF7DOfy1W