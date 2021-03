«Κρύφτηκε» η Ελλάδα από σύννεφο σκόνης

Μία εντυπωσιακή εικόνα κατέγραψε;ψε ο δορυφόρος του συστήματος Κοπέρνικος, της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ελλάδα αλλά και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες φαίνονται καλυμμένες από ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης από τη Σαχάρα.

Το φαινόμενο με τη μεταφορά της σκόνης είναι έντονο αυτές τις ημέρες στη χώρα μας.

«Μετά το επεισόδιο του περασμένου Φεβρουαρίου, ένα νέο και εντυπωσιακό σύννεφο σκόνης από τη Σαχάρα διαπερνάει τη Μεσόγειο προς την Ελλάδα και τα νότια Βαλκάνια» σημειώνεται στην ανάρτηση στο Twitter με τη φωτογραφία του δορυφόρου.

#ImageOfTheDay



After the episode of last February, a new and impressive Saharan dust cloud is crossing the Mediterranean from the #Sahara desert towards #Greece 🇬🇷 and the southern Balkans



⬇️@CopernicusEU #Sentinel3🇪🇺🛰️view of the ~800 km long dust cloud pic.twitter.com/I0QWWUUTWX