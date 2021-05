Μετά τους μαθητές του Λυκείου, που επέστρεψαν στα θρανία πριν από το Πάσχα, τη Δευτέρα 10 Μαΐου επιστρέφουν και οι μαθητές των υπολοίπων βαθμίδων εκπαίδευσης, έπειτα από περίπου τρεις μήνες.

«Όπλο» για την επιστροφή στη δια ζώσης εκπαίδευση είναι τα self test, που αναμένεται να είναι διαθέσιμα από σήμερα στα φαρμακεία. Μαθητές και εκπαιδευτικοί θα πρέπει να υποβάλλονται σε self test δύο φορές την εβδομάδα. Εκτός από τη διενέργεια των self tests κατ' οίκον, στα σχολεία θα ισχύουν κανονικά όλα τα μέτρα κατά του κορονοϊού. Δηλαδή είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, οι μαθητές θα κάνουν διαφορετικά διαλείμματα ανά ομάδες, ενώ σταθερές θα είναι οι ομάδες μαθητών σε αθλήματα και άλλες δραστηριότητες. Ακόμα προβλέπονται η χρήση αντισηπτικών, οι σχολαστικοί καθαρισμοί αιθουσών και κοινόχρηστων χώρων, οι τακτικοί αερισμοί των χώρων, καθώς επίσης και ειδικότερα μέτρα για προσαρμοσμένη λειτουργία κυλικείων, εργαστηρίων πληροφορικής, χρήσης μουσικών οργάνων κ.ά.

Σημειώνεται ότι τα μαθήματα ολοκληρώνονται φέτος στις 11 Ιουνίου για γυμνάσια –λύκεια και στις 25 του ίδιου μήνα για τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία.