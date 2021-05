Η έκθεση του ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) αναφέρει τον χάρτη των εμβολιασμών για τον κορονοϊό σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία από την Ελλάδα, οι άνω των 70 και άνω δείχνουν απροθυμία να κάνουν το εμβόλιο. Τα στοιχεία συνοδεύονται από την ανακοίνωση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ότι η ΕΕ ξεπέρασε τα 150 εκατομμύρια εμβολιασμούς, ενώ το 25% των πολιτών της έχει ήδη λάβει την πρώτη δόση.

Στους χάρτες του ECDC, φαίνεται ότι οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα προχωρούν γρήγορα, όμως οι πιο ευαίσθητες ηλικίες, αυτές των 60 ετών και άνω, και κυρίως τα άτομα των 70 και 80 ετών δεν έχουν ανταποκριθεί όσο θα έπρεπε στους εμβολιασμούς καθώς τα ποσοστά κυμαίνονται κοντά στο 60%. Αντιθέτως, μαζικότερη, παρά το μικρό χρονικό διάστημα που έχουν ανοίξει οι πλατφόρμες, είναι η συμμετοχή των νεότερων ηλικιών στο πρόγραμμα εμβολιασμού, δηλαδή στις ηλικίες των πολιτικών έως 49 ετών. Μέσα σε λίγα μόλις 24ωρα ο εμβολιασμός για την ηλικιακή ομάδα από 25 έως 49 ετών φτάνει στο 5,9%, ενώ από 50 έως 59 ετών έχει εμβολιαστεί στη χώρα μας το 11%.

Όπως σημειώνεται στους σχετικούς πίνακες, στη χώρα μας, οι νεαρότερες και πιο παραγωγικές ηλικίες σπεύδουν να εμβολιαστούν, εν αντιθέσει με τους άνω των 60 ετών, που παραμένουν σε σχετικά χαμηλά ποσοστά.

Ειδικότερα, έχουν εμβολιαστεί στην Ελλάδα:

Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να συνεκτιμηθούν με το γεγονός ότι αντίθετα με την πλατφόρμα για τις ηλικίες άνω των 60 ετών, που έχει ανοίξει εδώ και καιρό, η πλατφόρμα για τους 30άρηδες άνοιξε τη Μ. Τρίτη 27/4. Για τους 40-44 ετών άνοιξε τη Μ. Τετάρτη και για τους 45-49 ετών το Μ. Σάββατο.

Τέλος, για τις ηλικίες 50-54 η πλατφόρμα έχει ανοίξει από τις 24 Απριλίου. Συνολικότερα, στις υψηλότερες θέσεις στους εμβολιασμούς των νέων είναι η Ουγγαρία με 34,4% και η Μάλτα με 25,6%. Το χαμηλότερο ποσοστό καταγράφεται στην Κύπρο με 4,1%. Όσον αφορά στις μεγαλύτερες ηλικίες, στην Ιρλανδία και την Ισπανία οι άνω των 80 ετών έχουν εμβολιαστεί σε ποσοστό 100%.

«Ο εμβολιασμός επιταχύνεται σε ολόκληρη την ΕΕ: Μόλις ξεπεράσαμε τα 150 εκατομμύρια εμβολιασμούς. Το 25% των Ευρωπαίων πολιτών έχουν λάβει την πρώτη δόση του εμβολίου», αναφέρει η ανάρτηση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο twitter. Για το τείχος ανοσίας, η πρόεδρος της Κομισιόν είπε ότι «θα έχουμε αρκετές δόσεις για να εμβολιάσουμε το 70% των ενήλικων Ευρωπαίων πολιτών έως τον Ιούλιο».

