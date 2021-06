Self test - «Βόμβα» από τους φαρμακοποιούς: Σταματά στις 19 Ιουνίου η δωρεάν διάθεση από τα φαρμακεία

Τέλος στη δωρεάν διάθεση των self test από τα φαρμακεία, προανήγγειλε ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αιτωλοακαρνανίας και μέλος του ΔΣ του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Θανάσης Παπαθανάσης. Όπως είπε ο κ. Παπαθανάσης μιλώντας στο Open, τα φαρμακεία από τις 19 Ιουνίου δεν θα δίνουν δωρεάν self test. Μάλιστα, σύμφωνα με όσα είπε ο ίδιος αυτό είναι σε συνεννόηση και με την κυβέρνηση.

Ο κύριος Παπαθανάσης, μιλώντας στο OPEN σημείωσε: «Ως Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος πήραμε απόφαση να επεκτείνουμε το δίμηνο διανομής έως τις 19 Ιουνίου. Η συμφωνία που έχουμε κάνει είναι ότι θα καλύπτουμε την κοινωνία μέχρι τέλος του μήνα. Για να εξυπηρετήσουμε και τον μήνα Ιούνιο τους συμπολίτες μας. Έτσι λοιπόν αυτή την εβδομάδα δίνουμε 3 self tests αυτή την εβδομάδα στους εργαζομένους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, προκειμένου να έχουν τα απαιτούμενα self tests για τρεις εβδομάδες, δηλαδή για όλον το μήνα. Εν συνεχεία την επόμενη εβδομάδα 14-19, θα μοιράσουμε τα τρία δωρεάν self tests στους μαθητές οι οποίοι θα προσέλθουν στις πανελλήνιες εξετάσεις, στους μαθητές του δημοτικού και στους εκπαιδευτικούς».

«Η συμφωνία που έχουμε κάνει με την κυβέρνηση είναι ότι θα μοιράζουμε δωρεάν self test και θα καλύπτουμε την κοινωνία μέχρι το τέλος του μήνα, ήταν για τους δύο μήνες, η συμφωνία εκπνέει αυτές τις μέρες», προσέθεσε ο κ. Παπαθανάσης.

«Το κύμα της πανδημίας έχει ήδη χαμηλώσει. Την επόμενη μέρα προφανώς θα γίνει κάποια συνεννόηση και πάλι με την πολιτεία. Έχουμε τη δυνατότητα οι πλατφόρμες να είναι ανοιχτές και ο κοίτης που θέλει να κάνει το self test να το προμηθεύεται από τα φαρμακεία με το ΑΜΚΑ του και να το δηλώνει στην πλατφόρμα. Άρα λοιπόν η μόνη διαφορά θα είναι ότι μετά το τέλος του μήνα δεν θα υπάρχει η δυνατότητα για δωρεάν self test από τα φαρμακεία. Είμαστε σε συνεχή επαφή και συνεργασία με την πολιτεία από την πρώτη στιγμή. Είναι μία απόφαση εν γνώσει της πολιτείας», κατέληξε ο κ. Παπαθανάσης

Aυτό συμβαίνει πάντως ενώ ήδη ο φαρμακευτικός σύλλογος Αχαΐας έχει προβεί σε «αντάρτικο» αφού όπως είχε ανακοινώσει μία εβδομάδα νωρίτερα θα σταματούσε τη νέα δωρεάν διάθεση των self test καθώς από χθες, Δευτέρα 7 Ιουνίου θα διατίθεντο μόνο όσο είχαν μείνει στα φαρμακεία. Στην ανακοίνωσή του ο φαρμακευτικός σύλλογος Πάτρας δήλωσε ότι αυτό οφείλεται σε φόρτο εργασίας. Το συγκεκριμένο γεγονός δημιούργησε μεγάλες ουρές στα φαρμακεία της Πάτρας.

Self test για εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα

Όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή το υπουργείο Εργασίας, από τη Δευτέρα 7/6/2021 και καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας από 7/6/2021 έως 13/6/2021, οι εργαζόμενοι/ες του ιδιωτικού τομέα θα μπορούν να προμηθεύονται από τα φαρμακεία τρία δωρεάν self test, ένα για την εβδομάδα 7-14 Ιουνίου, ένα για την εβδομάδα 15-22 Ιουνίου και ένα για την εβδομάδα 23-30 Ιουνίου.

Υπενθυμίζεται ότι το self test διενεργείται υποχρεωτικά μία φορά την εβδομάδα, πριν από την προσέλευση του/ης εργαζόμενου/ης στον τόπο παροχής εργασίας και έχει ισχύ για μία εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του. Σε κάθε περίπτωση, όταν μεσολαβούν διαστήματα όπου ο/η εργαζόμενος/η απασχολείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας ή τελεί σε νόμιμη άδεια κα, ο επόμενος υποχρεωτικός διαγνωστικός έλεγχος τοποθετείται χρονικά έως και 24 ώρες πριν την ανάληψη της επόμενης υπηρεσίας του/ης με φυσική παρουσία στον συμφωνημένο στην ατομική του/ης σύμβαση τόπο εργασίας.

Κατ' εξαίρεση για την εβδομάδα από 7/6/2021 έως 13/6/2021 δεν ισχύει η υποχρέωση διενέργειας του self test έως και 24 ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που ο/η εργαζόμενος/η παρέχει την εργασία του/ης με φυσική παρουσία. Οι εργαζόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλονται και να δηλώνουν το αποτέλεσμα του self test οποιαδήποτε ημέρα έως και 13/6/2021.

Από 14/6/2021 έως 30/6/2021 ισχύει η υποχρέωση διενέργειας αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου έως και 24 ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που ο/η εργαζόμενος/η παρέχει την εργασία του/ης με φυσική παρουσία.

Self test για εργαζομένους στο Δημόσιο

Σε συνέχεια της εφαρμογής του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορονοϊό στο σύνολο των υπαλλήλων του Δημοσίου, επισημαίνεται από το υπουργείο Εσωτερικών ότι από τη Δευτέρα 7 Ιουνίου έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου θα είναι σε θέση να προμηθευτούν τρία νέα self test.

Οι συγκεκριμένοι αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι αφορούν στις εβδομάδες 7-12 Ιουνίου, 14-21 Ιουνίου και 21-27 Ιουνίου.

Επισημαίνεται ότι βρίσκεται σε ισχύ, για τους υπαλλήλους εκείνους που παρέχουν τις υπηρεσίες τους με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας τους και δεν τηλεργάζονται, η υποχρέωση διενέργειας αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου έως και 24 ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που ο εργαζόμενος παρέχει την εργασία του με φυσική παρουσία και οι εργαζόμενοι στον Δημόσιο Τομέα μπορούν να υποβάλλονται και να δηλώνουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης μέχρι το τέλος της κάθε εβδομάδας.