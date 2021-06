Self test στα σούπερ μάρκετ: Οι ανακοινώσεις για τις αλλαγές από τις 19 Ιουνίου

Τα self test θα διανέμονται από τα σούπερ μάρκετ στην Αχαΐα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης, αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο αυτά να διατεθούν και από τα σούπερ μάρκετ στην Αττική. Κι αυτό γιατί ο κ. Κοντοζαμάνης ανακοίνωσε ότι επιτεύχθηκε συμφωνία με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ της Αχαΐας για τη διάθεση των self test και πρόσθεσε ότι εφόσον επιμείνει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αθηνών στην άρνησή του, το ίδιο θα ισχύσει και στην Αττική.

Μάλιστα, ο κ. Κοντοζαμάνης ανέφερε ότι self test δεν θα κάνουν οι πλήρως εμβολιασμένοι. «Μέχρι χθες 16 Ιουνίου 10.449 φαρμακεία διέθεσαν 30.000.000 self test σε πολίτες, ενώ 102 φαρμακοποθήκες έχουν διεκπεραιώσει 300.000 αποστολές τεστ σε όλη την επικράτεια. Σχεδόν 9000 φαρμακεία χθες διέθεσαν 450.000 σελφ τεστ. Η σπουδαιότητα του προγράμματος διάθεσης self test, συνέβαλαν στον έλεγχο της διασποράς και επιτεύχθηκε η επανεκκίνηση οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Το 38% των κρουσμάτων στο Μάιο ήταν από self test και τον Ιούνιο είναι 57%. Από τον Απρίλιο μέχρι σήμερα 33.000 κρούσματα καταγράφηκαν κατόπιν επανελέγχων από self test. Από τότε έχουμε μείωση των κρουσμάτων, της θετικότητας, 79% μείωση νέων εισαγωγών και ενεργών νοσηλειών. Η κυβέρνηση ευχαριστεί όσους συνέβαλαν στην επιτυχία του εγχειρήματος, φαρμακεία και φαρμακαποθήκες. Η ομαδική προσπάθεια, φέρνει αποτελέσματα.

Είχαμε προγραμματίσει την διάρκεια της δράσης σε 2 μήνες. Θα τη συνεχίσουμε και τους επόμενους μήνες για συγκεκριμένες ομάδες εργαζόμενοι εστίαση και τουρισμό, νέους 18 ως 30 ετών, εκτός από τους εμβολιασμένους, εργαζόμενους Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Ζητήσαμε σε συνάντηση με τους φαρμακοποιούς να συνεχίσουν να τα διαθέτουν. Εκπρόσωπος φαρμακαποθηκών συμφώνησε και οι φαρμακοποιοί θα αποφασίσουν σύντομα. Η απόφαση πιστεύουμε ότι θα είναι θετική. Δύο φαρμακευτικοί σύλλογοι έχουν αποφασίσει να μην συνεχίσουν τη διάθεση των self test, για ανόητους λόγους. Να θυμίσω ότι τα self test πληρούν αυστηρές ιατρικές προδιαγραφές. Η πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει την πρόσβαση σε κάθε διαθέσιμο μέσο για να προφυλάξει. Δεν θα αφήσουμε κανέναν ακάλυπτο. Για την Αχαΐα που ο τοπικός ΦΣ έχει αποφασίσει αναστολή διάθεσης, η κυβέρνηση θα χρησιμοποιήσει τα σούπερ μάρκετ. Υπάρχει συμφωνία προς την κατεύθυνση αυτή. Προετοιμαζόμαστε για το ίδιο και στην Αττική, αν ο ΦΣ επιμείνει να σταματήσει να τα διαθέτει στα φαρμακεία. Η πανδημία δεν έχει τελειώσει μόνο με δουλειά θα τα καταφέρουμε».