Οταν Παπαχρόνης, Κατσούλας και Φρατζής γοήτευαν γυναίκες μέσα από το κελί της φυλακής

Είναι αποδεδειγμένα σκληροί δολοφόνοι, αυτό όμως δεν τους απαγόρευσε να ασκήσουν γοητεία σε γυναίκες, που κάποιες από αυτές έφτασαν και να τους παντρευτούν!

Διαβάστε επίσης: Χρυσηίδα Δημουλίδου: 5 αναρτήσεις στα social media που προκάλεσαν αμηχανία και απορία

Ήρθε ο καύσωνας, ο κορονοϊός παραμέρισε (για λίγο…), εισέβαλε το καλοκαίρι στη ζωή μας, η σχετική κανονικότητα με βραδιές Euro και ελαφρά σουβλάκια επέστρεψε κι ανάμεσα σ’ όλα τούτα τα… αστεία μας προέκυψε κι ένα σοβαρό: Η γοητεία που ασκούν κάποιοι δολοφόνοι στις γυναίκες. Γοητεία, που πολλές φορές έχει φθάσει μέχρι το σημείο η ερωτευμένη γυναίκα να παντρευτεί τον βαρυποινίτη (θανατοποινίτη πολλές φορές) της καρδιάς της. Αφορμή ο καθ’ ομολογία δολοφόνος της Καρολάιν στα Γλυκά Νερά και οι συγγραφείς, ψυχολόγοι, όπως η Χρυσηίδα Δημουλίδου και η Τέτα Μακρή που εκφράστηκαν θετικά για την προσωπικότητα του. Ας πάμε παρακάτω.

Η Sheila Isenberg, συγγραφέας του βιβλίου «Women Who Love Men Who Kill» (Γυναίκες που αγαπούν άντρες που σκοτώνουν), επιχειρεί να εξερευνήσει τον μυστηριώδη κόσμο αυτών των γυναικών, που γοητεύονται από άνδρες δολοφόνους: «Ένας άνδρας πίσω από τα κάγκελα ισοδυναμεί, για κάποιες γυναίκες, με κάτι το συναρπαστικό. Από την άλλη, είναι πιο εύκολο να τραβήξεις την προσοχή κάποιου δολοφόνου από ό,τι για παράδειγμα, του Μπραντ Πιτ. Ο πρώτος ίσως να απαντήσει στα γράμματά σου, ο δεύτερος μάλλον θα αδιαφορήσει».

Από τον Φρατζή στον Ασημάκη Κατσούλα

Image Παναγιώτης Φραντζής: Το απεχθές έγκλημά του δεν τον εμπόδισε να φτιάξει οικογένεια. (Πηγή: Eurokinissi)

Για τη δολοφονία της Ζωής Γαρμανή καταδικάστηκε ο σύζυγός της, Παναγιώτης Φρατζής, ο οποίος τυφλωμένος από το πάθος της ζήλιας, τη σκότωσε και στη συνέχεια την τεμάχισε διαπράττοντας ένα από τα πλέον ειδεχθή εγκλήματα στην Ελλάδα. Ο Παναγιώτης Φρατζής παρέμεινε στη φυλακή σχεδόν 18 χρόνια. Παρά το γεγονός πως ήταν γνωστός στο πανελλήνιο για τη δολοφονία της συζύγου του, δεν έπαψε να αρέσει στις γυναίκες, οι οποίες πάντα τον θεωρούσαν γοητευτικό. Κατά τη διάρκεια των αδειών δημιούργησε αρκετές ερωτικές σχέσεις και όταν το 2005 αποφυλακίστηκε έκανε νέα οικογένεια άνοιξε μίνι μάρκετ και αφοσιώθηκε στη μουσική.

Image Ο Σπύρος Μπέσκος αποφυλακίστηκε και ξαναπαντρεύτηκε. (Πηγή: Eurokinissi)

Ο φυσικοθεραπευτής Σπύρος Μπέσκος, ο γνωστός «δράκος με τα μαγικά χέρια», το 1983 καταδικάστηκε σε δυο φορές ισόβια για τη δολοφονία δυο γυναικών και για 13 επιθέσεις και βιασμούς. Από το 2002 έπαιρνε άδειες και προσπαθούσε να ανασυντάξει τη ζωή του κάνοντας νέες γνωριμίες. Ο Σπύρος Μπέσκος αποφυλακίστηκε το 2008 έχοντας εκτίσει 25 χρόνια στη φυλακή. Μετά την αποφυλάκιση του ξαναπαντρεύτηκε τη γυναίκα με την οποία διατηρούσε σχέση ενώ ήταν κρατούμενος και γύρισε σελίδα στη ζωή του.

Image Μετά την αποφυλάκιση του ο διαβόητος Δράκος της Δράμας, Κυριάκος Παπαχρόνης, αρραβωνιάστηκε. (Πηγή: Eurokinissi)

Παπαχρόνης: Ο «δράκος της Δράμας» με τις περισσότερες θαυμάστριες

Ο Κυριάκος Παπαχρόνης έμεινε στην Ιστορία ως ο «Δράκος της Δράμας» και ο δολοφόνος με τις περισσότερες θαυμάστριες. Τον Δεκέμβριο του 1982 συνελήφθη (ήταν τότε έφεδρος δόκιμος αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων) για πέντε δολοφονίες και τρεις απόπειρες, δυο βιασμούς και απόπειρες βιασμών και καταδικάστηκε από το στρατοδικείο δυο φορές σε θάνατο, ποινή η οποία μετατράπηκε σε ισόβια. Στη φυλακή ο Παπαχρόνης λάμβανε δεκάδες ερωτικά γράμματα, στα οποία οι θαυμάστριές του δήλωναν τρελά ερωτευμένες. Οι ειδικοί ψυχολόγοι χαρακτήρισαν «αρρωστημένη εμμονή» τα γράμματα πάθους στον Παπαχρόνη και τα ερμήνευσαν ως σύνδρομο που πηγάζει από το μίσος που ενδόμυχα μπορεί να κρύβει μια γυναίκα απέναντι στο ίδιο της το φύλο. Μετά την αποφυλάκισή του ο Κυριάκος Παπαχρόνης αρραβωνιάστηκε με την αγαπημένη του.

Οι ερωτικές επιστολές ήταν αμέτρητες!

Αποδέκτης δεκάδων ερωτικών επιστολών υπήρξε και ο ληστής Θεόδωρος Βερνάρδος, στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Ο θρυλικός Ληστής με τις Γλαδιόλες άρεσε στις γυναίκες που τον θεωρούσαν γοητευτικό. Ο διαβόητος κακοποιός Κώστας Πάσσαρης λέγεται πως έχει δεχτεί στις φυλακές περισσότερες από 3.000 ερωτικές επιστολές θαυμαστριών του.

Image Ασημάκης Κατσούλας: Ο σατανιστής της Παλλήνης λάμβανε δεκάδες επιστολές από θαυμάστριές του (Πηγή: Eurokinissi)

Θαυμάστριες με τις οποίες αλληλογραφούσε είχε και ο αρχηγός των σατανιστών της Παλλήνης Ασημάκης Κατσούλας. Ο καταδικασμένος σε δυο φορές ισόβια είχε αλληλογραφία με κοπέλες που είχαν γοητευτεί με την ιδέα πως «θα τον έβαζαν στον ίσιο δρόμο». Επιτυχίες στις γυναίκες είχε και ο Βασίλης Ξηρός, ο καταδικασμένος ως μέλος της 17 Νοέμβρη, ο οποίος έλαβε πολλές επιστολές από γυναίκες που του εξομολογήθηκαν τον έρωτα και το θαυμασμό τους.

Πέρα από τα σύνορα της φαντασίας και της λογικής

Image Ο Ρίτσαρντ Ραμίρεζ , ο Κυνηγός της Νύχτας γοήτευσε την σύζυγό του μια εκδότρια βιβλίων μέσα από τη φυλακή. (Πηγή: Ap Photos)

Και περνάμε έξω από τα σύνορα… της φαντασίας: Ο Ρίτσαρντ Ραμίρεζ , ο «Κυνηγός της Νύχτας», τρομοκρατούσε τους κατοίκους της Νότιας Καλιφόρνιας και του Σαν Φρανσίσκο στα μέσα της δεκαετίας του 1980. Κρίθηκε ένοχος για 13 δολοφονίες, 5 απόπειρες δολοφονίας, 14 διαρρήξεις και 11 σεξουαλικές επιθέσεις. Ωστόσο, ακόμη και καταδικασμένος σε θάνατο και περιμένοντας τη σειρά του για εκτέλεση, δεν δυσκολεύτηκε να βρει μια σύζυγο. Η πρώην εκδότης περιοδικών, Ντορίν Λιόι, τον ερωτεύθηκε κεραυνοβόλα. Η Λιόι έστειλε στον Ραμίρεζ 75 γράμματα μέσα σε 11 χρόνια και τον παντρεύτηκε το 1996 στην κρατική φυλακή San Quentin της Καλιφόρνια. Το 2013 ο Ραμίρεζ πέθανε από φυσικά αίτια σε ηλικία 53 ετών.

Image Ο Αλεξάντερ Πισούσκιν σκότωνε μέχρι να φθάσει στον αριθμό των τετραγώνων της σκακιέρας. Η Ναταλία του έκανε Ματ… (Πηγή: GettyImages)

Ο δολοφόνος Αλεξάντερ Πισούσκιν έγινε γνωστός ως «ο δολοφόνος της σκακιέρας», αφού είχε βάλει σκοπό της ζωής του να σκοτώσει 64 άτομα - τον ίδιο αριθμό με τα τετράγωνα της σκακιέρας. Ήταν ένας από τους χειρότερους κατά συρροή δολοφόνους που πέρασαν ποτέ από τη Ρωσία με 48 από τις δολοφονίες του να έχουν διαπραχθεί στην περιοχή του Πάρκου Bitsa της Μόσχας. Ωστόσο, αυτό δεν απέτρεψε 80 γυναίκες να του στέλνουν επιστολές στη φυλακή. Μία από τις θαυμάστριές του, η Νατάλια, τον γοήτευσε τόσο πολύ που της έκανε πρόταση γάμου.

Image Ο Όσκαρ Ρέι Μπολίν βίασε και δολοφόνησε τρεις γυναίκες, όμως αυτό δεν τον εμπόδισε να βρει το άλλο του μισό… (Πηγή: Ap Photos)

Ο Όσκαρ Ρέι Μπολίν βίασε και δολοφόνησε βάναυσα τρεις νεαρές γυναίκες το 1986 και καταδικάστηκε σε θάνατο. Θεωρήθηκε επικίνδυνος ψυχοπαθής. Η Ρόζαλι Μαρτίνεζ επισκέφθηκε τον ψυχρό δολοφόνο στη φυλακή, συνοδευόμενη από ένοπλους φρουρούς - η ίδια λέει πως αισθανόταν σαν να πήγαινε να δει τον Χάνιμπαλ Λέκτερ. Μιλώντας για την πρώτη τους συνάντηση, είπε: «Ένιωσα μια έλξη για τον κ. Μπολίν. Ήταν σε μικρό κελί με μόνο ένα κρεβάτι, ένα γραφείο και μία τουαλέτα. Εκείνη την ώρα, αισθάνθηκα κι εγώ φυλακισμένη κι αυτή η αίσθηση μου έκοψε την ανάσα». Το 1996, η Μαρτίνεζ παντρεύτηκε τον Μπολίν. Παρέμειναν παντρεμένοι μέχρι το θάνατό του το 2016.

Image Τσαρλς Μάνσον: Είχε κι αυτός τις κατακτήσεις του (Πηγή: Ap Photos)

Ο Τσαρλς Μάνσον έγινε γνωστός ως «Το πρόσωπο του Διαβόλου» μετά τις συγκλονιστικές, απεχθείς δολοφονίες της εγκυμονούσας ηθοποιού Σάρον Τέιτ και των φίλων της, που διέταξε το καλοκαίρι του 1969. Ωστόσο, η Άφτον Ελέιν Μπάρτον είδε μια άλλη όψη στον σατανικό Μάνσον και τον αρραβωνιάστηκε. Είχε πει: «Νομίζω ότι είναι ο πιο όμορφος άντρας στον κόσμο». Ο Μάνσον πέθανε στη φυλακή σε ηλικία 83 ετών, το 2017.

Image Ο Τεντ Μπάντι καταδικάστηκε για σκληρές δολοφονίες περισσότερων από 30 γυναικών (Πηγή: Ap Photos)

Το καλοκαίρι του 1974, η Κάρολ Αν Μπουν δούλευε σε μια υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών της Ουάσινγκτον όταν συνάντησε τον Τεντ Μπάντι. Στο βιβλίο «The Only Living Witness: The True Story of Serial Sex Killer Ted Bundy» (Ο μόνος επιζών μάρτυρας: Η αληθινή ιστορία του κατά συρροή δολοφόνου σεξουαλικών εγκλημάτων Τεντ Μπάντι), η Μπουν αναφέρει: «Μου άρεσε αμέσως ο Τεντ και τα βρήκαμε αμέσως. Σίγουρα ήταν πιο αξιοπρεπής και συγκρατημένος από τους τρελάρες που περιφέρονταν στο γραφείο».

Αργότερα, όταν ο Μπάντι δικάστηκε για σκληρές δολοφονίες περισσότερων από 30 γυναικών, η Μπουν στάθηκε δίπλα του και το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1980. Κατά τη διάρκεια της δίκης του για τη δολοφονία της 12χρονης Κίμπερλι Λιτς, ο Μπάντι βρήκε ένα νομικό κενό που τους επέτρεπε να παντρευτούν εφόσον η δήλωση γινόταν ενώπιον του δικαστή: Ανακοίνωσε το γάμο του στην αίθουσα του δικαστηρίου. Το 1982, η Μπουν συνέχισε να επισκέπτεται τον Μπάντι ενώ ήταν καταδικασμένος σε θάνατο και απέκτησαν μια κόρη, την Ρόουζ . Λέγεται ότι ο δολοφόνος δωροδοκούσε φρουρούς για να μπορεί να περνά χρόνο με την Μπουν στη φυλακή. Στις 24 Ιανουαρίου του 1989, ο Μπάντι άφησε την τελευταία του πνοή στην ηλεκτρική καρέκλα των φυλακών της Φλόριντα.

Ο Κάριλ Τσέσμαν γοήτευσε ολόκληρο τον κόσμο

Image Ο Κάριλ Τσέσμαν γοήτευσε ολόκληρο τον κόσμο (Πηγή: Ap Photos)

Κι ένας ευαίσθητος ληστής που γοήτευσε όχι μόνο το γυναικείο φύλο, αλλά καλλιτέχνες και συγγραφείς, ενώ «προκάλεσε» συγκεντρώσεις συμπαράστασης σε ολόκληρο τον κόσμο, ακόμα και στην Ελλάδα.

Ο Κάρολ Τσέσμαν όταν έγινε 27 χρονών άλλαξε το όνομά του σε Κάριλ, οργάνωσε μια συμμορία και έκλεβαν αυτοκίνητα και καταστήματα. Το 1948 επιδόθηκε σε σωρεία εγκλημάτων στο Λος Άντζελες και έγινε γνωστός σ' όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες με το προσωνύμιο «Ο ληστής με το κόκκινο φανάρι». Μόλις έπεφτε η νύχτα, μεταμφιεζόταν σε Αστυνομικό και πήγαινε σε διάφορα μέρη όπου στάθμευαν αυτοκίνητα στα οποία επέβαιναν ζευγάρια. Όταν έφτανε το αυτοκίνητο, τοποθετούσε ένα αναμμένο κόκκινο φανάρι στην οροφή του του οχήματος του κι έκανε νόημα στο ζευγάρι να βγει απ' αυτό. Στη συνέχεια τους λήστευε και ανάγκαζε την κοπέλα του ζευγαριού να ενδώσει στις σεξουαλικές του ορέξεις. Ο Τσέσμαν συνελήφθη, δικάστηκε και καταδικάστηκε σε θάνατο για απαγωγή και βιασμό!

Ο Καριλ Τσέσμαν έμεινε 11 χρόνια στη φυλακή πριν εκτελεστεί, έγραψε 4 βιβλία και λάμβανε καθημερινά χιλιάδες ερωτικές επιστολές· έγινε εξώφυλλο στο TIME, γράφτηκαν γι’ αυτόν βιβλία, τραγούδια, διάσημοι εκδήλωσαν τη συμπαράστασή τους στην προσπάθειά του να αποδείξει ότι ήταν αθώος και πολλές ήταν εκείνες που προσπάθησαν να περάσουν μια νύχτα μαζί του στις φυλακές, αν και παντρεμένος. Ανεξερεύνητες οι σκέψεις και οι βουλές των ανθρώπων, ανεξερεύνητα και τα πάθη τους. Η Ιστορία, η δημοσιογραφία και οι μυθιστοριογράφοι απλά τα καταγράφουν.