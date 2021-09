Κορονοϊός: 40 κρούσματα στο σχολείο της Νεάπολης Θεσσαλονίκης - Ελλειψη σε self test και προειδοποίηση από τον δήμαρχο

Ανησυχία έχουν προκαλέσει τα κρούσματα κορονοϊού σε παιδιά δημοτικού του δήμου Νεάπολης – Συκεών στη Θεσσαλονίκη, που υπολογίζονται στα 40. Όπως προβλέπει το πρωτόκολλο λειτουργίας των σχολείων δύο τμήματα έχουν κλείσει, ωστόσο τα self test που έχουν διατεθεί είναι περιορισμένα και ο δήμαρχος εκφράζει την ανησυχία του για έλλειψη, αφού τα παιδιά που κάθονται σε κοντινή απόσταση με όσα βγήκαν θετικά πρέπει να κάνουν κάθε μέρα τεστ.

Σύμφωνα με το voria.gr, συρροή κρουσμάτων παρατηρήθηκε στο Β2 και το Γ2 του δημοτικού ενώ διάσπαρτα κρούσματα υπάρχουν και σε άλλες τάξεις. Αρκετοί γονείς δεν πήγαν τα παιδιά τους στο σχολείο φοβούμενοι τη μόλυνση, σύμφωνα με πληροφορίες. Ο Γιώργος Μπογιατζογλου, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, σημειώνει ότι η ανησυχία είναι έκδηλη, καθώς εκτός από τα δυο τμήματα υπάρχουν κρούσματα σχεδόν σε όλες τις τάξεις, περίπου 40 παιδιά. Ο ίδιος αναφέρει ότι αν δεν ίσχυε το 50% και τα τμήματα έκλειναν από τη Δευτέρα δεν θα υπήρχε η εξάπλωση.

«Δυστυχώς προβλέπουμε ότι θα ακολουθήσουν και άλλα»

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, όταν εμφανιστεί ένα κρούσμα, ο διπλανός στο θρανίο, οι μπροστινοί και οι πίσω πρέπει να κάνουν κάθε μέρα από ένα self test. Ωστόσο, ο αριθμός των self test που έχουν διατεθεί στα σχολεία είναι περιορισμένος, σύμφωνα με τον δήμαρχο Νεάπολης Συκεών Σίμο Δανιηλίδη. «Είναι περιορισμένος ο αριθμός των self test, πρέπει άμεσα να τροφοδοτηθούν όλα τα σχολεία με μεγαλύτερες ποσότητες. Πρέπει να λέμε αλήθειες», τόνισε ο δήμαρχος μιλώντας στον ΑΝΤ1.

«Δημοτικά σχολεία έχουν 4-5-6 κρούσματα, αν λάβουμε υπόψιν ότι κάθε τμήμα έχει 18-19-20 παιδιά και τα 5-6 θετικά γίνουν 10, καλύπτεται το 50% και θα κλείσουν. Αντίθετα στα Γυμνάσια όπου είναι άνω των 12 ετών και υπάρχει υψηλό ποσοστό εμβολιασμού, τα κρούσματα είναι μηδενικά και φτάνουν τα 1 με 2», είπε.