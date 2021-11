Μαραθώνιος: Μπέρδεψαν τον αριθμό χιλιομέτρων και η αφίσα έγινε viral

Ότι ο περσινός Μαραθώνιος της Αθήνας δεν είχε διεξαχθεί λόγω του lockdown για την πανδημία του κορονοϊού, προφανώς δεν σημαίνει ότι τα χιλιόμετρα... πολλαπλασιάζονται φέτος! Αρα, ο 38ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθηνών που θα διεξαχθεί στις 13-14 Νοεμβρίου με την κλασική διαδρομή θα γίνει με βάση τα 42,195 χιλιόμετρα και η συμμετοχή θα επιτραπεί μόνο στους πλήρως εμβολιασμένους.

Ο πρόλογος δεν είναι τυχαίος, καθώς μια τελεία (αντί για ένα κόμμα) έμελλε να δημιουργήσει αναστάτωση στο διαδίκτυο, αλλά και σε όσους παρατηρητικούς είδαν την αφίσα του Μαραθωνίου στον δρόμο. Συγκεκριμένα, η διαδρομή για φέτος ανέγραφε πως θα είναι... 42.195 χιλιόμετρα και όχι 42,195 χιλιόμετρα, όπως είναι η σωστή γραφή του αριθμητικά. Θα ήταν στα όρια της επιστημονικής φαντασίας άλλωστε να διανύσει κανονικός άνθρωπος την απόσταση με «τελεία», όταν η ακτίνα του πλανήτη μας στον ισημερινό είναι 6.378 χιλιόμετρα.

Ετσι, λοιπόν χρήστες στα social media βρήκαν την ευκαιρία να αναπαράγουν και να «τρολάρουν» τη φωτογραφία της αφίσας που βρίσκεται απέναντι από το Χίλτον. Το τυπογραφικό λάθος έγινε viral με την ομάδα στο Facebook, «Για τους λάτρεις της στατιστικής» να ποστάρει: «You had one job to do» («Είχατε μια δουλειά να κάνετε») και άλλοι να μιλάνε για τον... Μεγάλο Περίπατο.

Αλλοι τέλος, προέτρεψαν τους αγωνιζόμενους να τρέξουν φέτος τα 42.195 μέτρα και να αφήσουν για μια άλλη φορά τα υπόλοιπα 42.152.805 μέτρα που περισσεύουν με βάση την αφίσα των διοργανωτών.