ΕΟΦ: Ανάκληση και απαγόρευση διακίνησης self test στην αγορά

Στην ανάκληση self test προχώρησε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Συγκεκριμένα, ο ΕΟΦ αποφάσισε την απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης καθώς και ανάκλησης από την αγορά, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, του διαγνωστικού τεστ ταχείας ανίχνευσης του κορονοϊού NASOCHECKcomfort SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltest.

Κατασκευαστής του προϊόντος είναι η BEIJING LEPU MEDICAL TECHNOLOGY CO LTD (Κίνα), ενώ εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για την EE η LEPU MEDICAL (EUROPE) COOPERATIEF UA (Ολλανδία). Το συγκεκριμένο self test δεν φέρει τη σήμανση CE σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, αναφέρει ο ΕΟΦ.