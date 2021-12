Ναυάγια στο Αιγαίο: 30 νεκροί σε τρεις ημέρες με πλοία που ξεκίνησαν από την Τουρκία

Φολέγανδρος, Αντικύθηρα, Πάρος. τρία ναυάγια μέσα σε μόλις λίγες ώρες και δεκάδες νεκροί στα νερά του Αιγαίου. Κοινό χαρακτηριστικό και στις τρεις περιπτώσεις το δρομολόγιο των σκαφών με τους μετανάστες, καθώς είχαν ξεκινήσει από την Τουρκία με προορισμό την Ιταλία. Μέσα σε 72 μόλις ώρες 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ άλλοι 160 διασώθηκαν από τις δυνάμεις του Λιμενικού.

«Πρόκειται για κυκλώματα τα οποία στοιβάζουν δεκάδες ταλαιπωρημένους ανθρώπους χωρίς κανένα μέτρο προστασίας, χωρίς σωσίβια, σε σκάφη, ουσιαστικά μίας χρήσεως, που δεν πληρούν καμία προδιαγραφή ασφαλείας» ανέφερε ο υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης το πρωί των Χριστουγέννων και παράλληλα έκανε λόγω για έναν νέο τύπο διαχείρισης του μεταναστευτικού. «η συνήθης διαδρομή αυτού του νέου τύπου διαχείρισης του μεταναστευτικού μέσω ιστιοφόρων, έχει τελικό προορισμό την Ιταλία και τα φαινόμενα είναι πλέον καθημερινά» είπε.

Την ίδια στιγμή ο υπουργός «έδειξε» την Τουρκία, καθώς υπάρχει η πεποίθηση πως για μία ακόμη φορά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και οι άνθρωποι του επιχειρούν, όπως και στο παρελθόν, να χρησιμοποιήσουν τους ανθρώπους ώστε να εξυπηρετήσουν δικούς τους σκοπούς. «Η Ελλάδα θα συνεχίσει να σώζει ζωές, την ίδια ώρα που κάποιοι άλλοι θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή, στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο» ξεκαθάρισε ο κ. Πλακιωτάκης.

Την περασμένη Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου, πλαστικό σκάφος που επέβαιναν τουλάχιστον 32 άτομα, παρουσίασε μηχανική βλάβη εισροή υδάτων και βυθίστηκε κοντά στη Φολέγανδρο. Σημειώνεται πως μόνο δύο εκ των 12 διασωθέντων έφεραν σωσίβιο, ενώ το σκάφος τους δεν φαίνεται να διέθετε σωστικό εξοπλισμό. Θεωρείται βέβαιο ότι το σκάφος είχε αποπλεύσει από την Τουρκία και είχε προορισμό την Ιταλία. Τρεις άνδρες ανασύρθηκαν νεκροί μετά από την επιχείρηση διάσωσης.

Την επόμενη ημέρα νέο ιστιοφόρο που μετέφερε μετανάστες και φέρεται να είχε αναχωρήσει από τα παράλια της Τουρκίας με προορισμό την Ιταλία, βυθίζεται ανοικτά των Αντικυθήρων. Ο τραγικός απολογισμός είναι 11 νεκροί, ενώ διασώθηκαν περί τα 90 άτομα ανάμεσά τους και 27 παιδιά.

Αργά το βράδυ της 24ης Δεκεμβρίου, στήθηκε νέα επιχείρηση διάσωσης στο Αιγαίου όταν ένα άλλο ιστιοφόρο σκάφος που μετέφερε πάνω από 80 μετανάστες θα βυθιστεί έξω από την Πάρο παίρνοντας μαζί του 16 ανθρώπους. Ανάμεσα στις ψυχές που χάθηκαν στο Αιγαίο και ένα βρέφος.

BREAKING: 88 people in distress in the #Aegean. We were alerted to yet another shipwreck of a boat on the way from Turkey to Italy. Water is coming into the boat and there are people in the water already!@HCoastGuard is informed. We urge them to rescue now! pic.twitter.com/1FyOXdoUVc