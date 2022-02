Δολοφονία Αλκη Καμπανού: «Χωμένοι» στη βία από μαθητές Λυκείου - Τα μηνύματα του «Αθηναίου» 10 χρόνια πριν

Σοκάρει η διαπίστωση ότι ο 25χρονος «Αθηναίος», που φέρεται να έχει εμπλοκή στη δολοφονική επίθεση κατά του Αλκη Καμπανού από τα μαθητικά χρόνια του πόσταρε στο facebook σκηνές ακραίας οπαδικής βίας, που έχουν γίνει έμβλημα για τους απανταχού σκληρούς χούλιγκαν. Η δολοφονία του 19χρονου φοιτητή στου Χαριλάου και ο οργανωμένος τρόπος, που έδρασε η εγκληματική συμμορία, αποκαλύπτουν ότι με οδηγό το τυφλό οπαδικό μίσος ομάδες νεαρών ατόμων έχουν συγκροτήσει τάγματα θανάτου, που δε διστάζουν ούτε στιγμή να αφαιρέσουν μια ζωή. Η ακόμα πιο επικίνδυνη διάσταση σε αυτό το φαινόμενο όμως είναι ότι, όπως φαίνεται, τα φερόμενα σήμερα ως εμπλεκόμενα άτομα, αναφέρονταν στην οπαδική βία από πολύ μικρότερες ηλικίες.

Είναι χαρακτηριστικό πως ο 25χρονος «Αθηναίος», ο οποίος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή, το 2013 και ενώ ήταν μαθητής Λυκείου ανέβαζε στην προσωπική σελίδα του στο facebook στιγμιότυπο από την ταινία, «Green Street Hooligans». Στο συγκεκριμένο στιγμιότυπο, δευτερόλεπτα πριν την ανελέητη σύγκρουση των οπαδών αντίπαλων αγγλικών ομάδων, και καθώς υπάρχει δισταγμός για την εμπλοκή στη μάχη δίνεται το σύνθημα: «You stand your ground and fight!».

Η ταινία περιγράφει την αιματηρή πορεία ενός νεαρού Αμερικανού από το Χάρβαρντ στον χουλιγκανισμό. Ο Ματ μετά την αποβολή του από το κορυφαίο πανεπιστήμιο των ΗΠΑ μετακομίζει προσωρινά στην Αγγλία για να βρει την αδερφή του. Εκεί θα γνωρίσει τον Πιτ, έναν φανατικό οπαδό της Γουέστ Χαμ, ο οποίος θα τον εντάξει στις τάξεις των φανατικών οπαδών και στον κόσμο των συμμοριών, που με πρόσχημα την ανεξέλεγκτη αγάπη τους προς τις ποδοσφαιρικές ομάδες, συμμετέχουν σε έναν πόλεμο δίχως όρια . Σύντομα θα καταλάβει ότι ο ενθουσιασμός του τον έχει κάνει να ξεπεράσει τα όρια καθώς η κατάσταση στους δρόμους γίνεται επικίνδυνη αλλά η ζωή του θα έχει πλέον αλλάξει ριζικά.

Ο πρώτη επαφή του Ματ με τη βία είναι εναντίον οπαδών της Μπέρμιγχαμ Σίτι αποφασίζοντας όμως να μην πάρει μέρος καθώς είναι κάτι εντελώς άγνωστο για αυτόν. Τα πράγματα θα αλλάξουν όταν ο ίδιος δέχεται επίθεση από μία ομάδα οπαδών της Μπέρμιγχαμ. Το σύνθημα, «You stand your ground and fight!», αποτελεί και την επίσημη είσοδο του στις οδομαχίες μέχρι τελικής πτώσης. Πρωταγωνιστεί στις συμπλοκές και ανεβαίνει στην ιεραρχία των συμμοριών. Η κορύφωση της βίας θα έρθει με έναν θάνατο.

Στο μεταξύ, ανάμεσα στις πολλές αναρτήσεις με οπαδικά συνθήματα κατά των αστυνομικών αλλά και της πρώην πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας Μάργκαρετ Θάτσερ προφανώς για τις παρεμβάσεις της κατά των Αγγλων χούλιγκαν, ο 25χρονος, αναφέρει 10 χρόνια πριν για το σύνδεσμο των οργανωμένων οπαδών της ομάδας του τα εξής: «Για τους συνδεσμίτες του Αρη δεν κρυώνει το αφτί της αστυνομίας...Ντου μπάτσων χωρίς λόγο σε συνδέσμους του ΠΑΟΚ, 34 συλληφθέντες χωρίς κατηγορίες...Μπάτσοι το κατεστημένο δεν θα περάσει!!!».

Στην ανακοίνωση των οργανωμένων φιλάθλων της ομάδας της Θεσσαλονίκης, την οποία επισύναπτε το 2012 ο φερόμενος ως δράστης στη δολοφονική επίθεση του Αλκη Καμπανού αναφέρονταν τα ακόλουθα: «Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι σε ΚΑΝΕΝΑΝ σύνδεσμο δεν βρέθηκε ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ που να παραπέμπει σε οργανωμένο έγκλημα. Οι σύνδεσμοι του ΠΑΟΚ οι οποίοι παραβιάστηκαν πρωινές ώρες και δέχθηκαν εκτεταμένες καταστροφές αλλά και την αφαίρεση (κλοπή θα λέγαμε) ιστορικών κειμηλίων, ήταν ΠΕΝΤΑΚΑΘΑΡΟΙ. Δεν είναι δυνατόν οι οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ και τα χιλιάδες μέλη τους να διασύρονται με αυτόν τον τρόπο».