Φωτιά στο Euroferry Olympia: Ταυτοποιήθηκαν οι 278 επιβαίνοντες - 10 αγνοούμενοι, μεταξύ τους 2 Ελληνες

Την ώρα που είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στο πλοίο Euroferry Olympia αλλά και η διαδικασία διάσωσης των ατόμων που είναι εγκλωβισμένοι στο γκαράζ, οι Αρχές ταυτοποίησαν στο λιμάνι της Κέρκυρας τους 278 από τους 290 επιβαίνοντες του πλοίου. Επίσης, έχει γίνει γνωστό πως δύο άτομα (ένας Τούρκος και ένας Βούλγαρος) βρίσκονται ακόμα πάνω στο πλοίο όπου πραγματοποιείται επιχείρηση για τη διάσωσή τους. Παράλληλα, ανάμεσα στους δέκα αγνοούμενους που αναζητούνται, υπάρχουν και δύο Ελληνες πολίτες, αν και νωρίτερα πληροφορίες ανέφεραν πως ήταν τρεις.

Στο σημείο όπου είναι σε εξέλιξη η φωτιά βρίσκεται ένα πλοίο με πυροσβεστικά οχήματα που κάνουν συνεχείς ρίψεις νερού στο πλοίο, αλλά και ένα ρυμουλκό που επιχειρεί και αυτό στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Επίσης, επιχειρούν τρία ελικόπτερα, ενώ σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση απεγκλωβισμού των δύο ατόμων που φαίνεται να εξακολουθούν να βρίσκονται στο γκαράζ του φλεγόμενου πλοίου.

Η φωτιά φαίνεται πως ξεκίνησε από το τρίτο κατάστρωμα ενώ σύμφωνα με τη λίστα επιβατών στο πλοίο επέβαιναν 239 επιβάτες και 51 άτομα πλήρωμα. Από τους επιβαίνοντες 21 είναι Ελληνες, 14 επιβάτες και 7 άτομα από το πλήρωμα. Ο πλοίαρχος του πλοίου με το που ξεκίνησε η φωτιά ζήτησε την άμεση εγκατάλειψή του, ενώ σε σκάφη του Λιμενικού Σώματος και ιταλικής Ακτοφυλακής επιβιβάστηκαν με ασφάλεια 278 άτομα με ένα άτομο με αναπνευστικά προβλήματα να μεταφέρεται στο νοσοκομείο της Κέρκυρας για εξετάσεις.

Η ιταλική πλοιοκτήτρια εταιρία Grimaldi Lines, έκανε γνωστό ότι μέχρι τώρα δεν υπάρχουν προβλήματα που να αφορούν διαρροή καυσίμων στην θάλασσα, από το πλοίο της στο οποίο ξέσπασε πυρκαγιά στα ανοικτά της Κέρκυρας, και ότι δεν φαίνεται να έχει επηρεαστεί η συνολική σταθερότητα του σκάφους.

Με τη φρεγάτα ΥΔΡΑ, η οποία μετέβη άμεσα στην περιοχή "και έχει αναλάβει καθήκοντα «On Scene Commander» (OSC)" καθώς και με τρία ελικόπτερα (1 S-70, 1 Super Puma και 1 AB - 205) συμμετέχουν οι Ένοπλες Δυνάμεις στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των επιβατών και του πληρώματος του επιβατηγού - οχηματαγωγού πλοίου σημαίας Ιταλίας EUROFERRY OLYMPIA, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ενώ έπλεε 11 ναυτικά μίλια βόρεια της Κέρκυρας, όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΕΘΑ. Στην ανακοινωση προστίθεται ότι ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος ενημερώθηκε στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΘΚΕΠΙΧ) του ΓΕΕΘΑ για την εξέλιξη της επιχείρησης και ότι το ΕΘΚΕΠΙΧ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) για την άμεση παροχή επιπλέον συνδρομής στην επιχείρηση, εφόσον απαιτηθεί.

Πλοιάριο του ιταλικού λιμενικού συμμετείχε στις επιχειρήσεις διάσωσης των επιβατών του πλοίου της Grimaldi lines, και μάλιστα ο Ιταλός πρόεδρος της δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, θέλησε να συγχαρεί το ιταλικό λιμενικό για την άμεση κινητοποίηση. Σύμφωνα με τις ιταλικές Αρχές, το λιμενικό της χώρας τους συνέβαλε στην διάσωση και μεταφορά στην ξηρά των επιβατών.

La #GuardiaCostiera è in costante contatto con le autorità greche impegnate nel soccorso del traghetto in fiamme a largo delle coste greche. Le persone a bordo sono state tratte in salvo. Approntati mezzi aerei e navali del Corpo in assetto ambientale per supporto alle operazioni pic.twitter.com/iTqnHPgmmC