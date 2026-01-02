10 πράγματα που πρέπει να ξέρετε πριν ταξιδέψετε στην Ιαπωνία

Η Ιαπωνία είναι ένας προορισμός που συναρπάζει κάθε ταξιδιώτη από την πρώτη στιγμή. Είναι ένας τόπος που έχει να δώσει πολλά στον επισκέπτη, καθώς η παράδοση αιώνων συναντά τη σύγχρονη τεχνολογία και η ευγένεια των ανθρώπων της είναι αξεπέραστη.
Από τους εντυπωσιακούς ναούς και τα γρήγορα τρένα μέχρι τα έθιμα των geishas και τον πολύχρωμο κόσμο των videogames και των manga, η χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου κρύβει πολλές εκπλήξεις που δεν θα σας αφήσουν ασυγκίνητους.
Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr
- Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη: Η πιο αδικημένη κωμική σειρά του Mega επιστρέφει εκεί που δεν το περιμέναμε
- Όταν από τύχη το Παγκράτι δεν έγινε Ελβετία - Η επικίνδυνη «μόδα» των βεγγαλικών στα μπαρ
- Ηράκλειο: Μπήκαν σε φάρμα και σκότωσαν 40 αρνιά - Χειροπέδες σε τρία άτομα
- Γουίλ Σμιθ: Κατηγορούμενος για σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος συνεργάτη του - Η απάντησή του
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.