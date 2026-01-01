16 πολύνεκρες τραγωδίες τα τελευταία 25 χρόνια όπως αυτή στην Ελβετία

Συνολικά 16 ακόμα τραγωδίες όπως αυτή σε μπαρ στο θέρετρο Κρανς Μοντανά στην Ελβετία τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς με δεκάδες νεκρούς και πάνω από 100 τραυματίες, σημειώθηκαν τα τελευταία 25 χρόνια.

Το Associated Press κάνει μία αναδρομή σε αντίστοιχες τραγωδίες με πυρκαγιές σε νυχτερινά κέντρα, μπαρ και μουσικές σκηνές που έχουν οδηγήσει σε σημαντικό αριθμό θυμάτων:

Δεκέμβριος 2025: Πυρκαγιά κατέστρεψε ένα δημοφιλές νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο χωριό Arpora, στην πολιτεία Γκόα της Ινδίας, σκοτώνοντας 25 άτομα, μεταξύ των οποίων εργαζόμενοι στην κουζίνα και τουρίστες. Μάρτιος 2025: Φωτιά και ο επακόλουθος πανικός στο γεμάτο κόσμο κλαμπ Pulse στο Kocani της Βόρειας Μακεδονίας, σκότωσε 63 άτομα, τα περισσότερα από τα οποία ήταν νεαροί διασκεδαστές, και τραυμάτισε περισσότερα από 200. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από μια πυροτεχνική φλόγα που κατέκαψε την οροφή του κλαμπ. Απρίλιος 2024: Μια πυρκαγιά στο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης Masquerade στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας παγίδευσε εργαζόμενους και υπαλλήλους ενώ ο χώρος ήταν κλειστός για ανακαίνιση, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 29 άτομα. Το κλαμπ βρισκόταν στο ισόγειο και στο υπόγειο ενός 16όροφου κτιρίου κατοικιών. Οκτώβριος 2023: Μια φωτιά που ξεκίνησε σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στη Μούρθια της Ισπανίας και εξαπλώθηκε σε δύο άλλα κέντρα διασκέδασης είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 13 ατόμων. Ιανουάριος 2022: Ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο Σορόνγκ, στην επαρχία Δυτικής Παπούα της Ινδονησίας, κάηκε μετά από επίθεση δύο ομάδων η μία στην άλλη μέσα στο κτίριο. Δεκαεννέα άτομα έχασαν τη ζωή τους. Ιανουάριος 2022: Φωτιά στο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης Liv’s Nightclub Yaouba στη Γιαουντέ, την πρωτεύουσα του Καμερούν, προκάλεσε εκρήξεις που σκότωσαν 17 άτομα. Η κυβέρνηση υποθέτει ότι πυροτεχνήματα έβαλαν φωτιά στην οροφή και η φωτιά εξαπλώθηκε σε χώρους όπου ήταν αποθηκευμένο αέριο μαγειρικής. Δεκέμβριος 2016: Τριάντα έξι άτομα έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά σε αποθήκη στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας, η οποία είχε μετατραπεί σε κατοικία και χώρο εκδηλώσεων για καλλιτέχνες με το όνομα «Ghost Ship». Η φωτιά, η οποία ξέσπασε κατά τη διάρκεια ενός πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής και χορού, εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα που τα θύματα παγιδεύτηκαν στον παράνομα κατασκευασμένο δεύτερο όροφο. Οκτώβριος 2015: Μια πυρκαγιά που ξέσπασε κατά τη διάρκεια πυροτεχνικής επίδειξης μιας ροκ μπάντας στο νυχτερινό κέντρο Colectiv στη ρουμανική πρωτεύουσα, Βουκουρέστι, σκότωσε 64 άτομα και άφησε περίπου 190 τραυματίες. Ιανουάριος 2013: Μια πυρκαγιά σκότωσε περισσότερα από 200 άτομα στο νυχτερινό κέντρο Kiss στην πόλη Σάντα Μαρία στη νότια Βραζιλία. Οι ερευνητές ανέφεραν ότι η ηχομονωτική αφρώδης μόνωση στην οροφή πήρε φωτιά και απελευθέρωσε δηλητηριώδη αέρια που σκότωσαν γρήγορα τους συμμετέχοντες σε ένα πανεπιστημιακό πάρτι. Δεκέμβριος 2009: Περίπου 152 άτομα έχασαν τη ζωή τους όταν ξέσπασε πυρκαγιά στο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης Lame Horse στο Περμ της Ρωσίας. Η πυρκαγιά ξεκίνησε όταν μια εσωτερική πυροτεχνική επίδειξη έβαλε φωτιά σε μια πλαστική οροφή διακοσμημένη με κλαδιά. Ιανουάριος 2009: Μια εσωτερική επίδειξη πυροτεχνημάτων μετά την αντίστροφη μέτρηση της Πρωτοχρονιάς προκάλεσε πυρκαγιά στο κλαμπ Santika στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, σκοτώνοντας 67 άτομα και τραυματίζοντας πολλά άλλα. Τα θύματα πέθαναν από εγκαύματα, εισπνοή καπνού και από συντριβή. Σεπτέμβριος 2008: Φωτιά σκότωσε 44 άτομα στο γεμάτο κόσμο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης King of Dancers στο Σενζέν της Κίνας, όταν ξέσπασε πανικός μετά από πυροτεχνήματα που άναψαν την οροφή. Δεκέμβριος 2004: Στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής, μια πυρκαγιά σκότωσε 194 άτομα στο γεμάτο κόσμο κλαμπ Cromagnon Republic, όταν μια φωτοβολίδα άναψε τον αφρό της οροφής. Ο ιδιοκτήτης του κλαμπ, Omar Chaban, καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκιση για την πρόκληση της θανατηφόρας πυρκαγιάς και για δωροδοκία. Άλλοι έλαβαν ελαφρύτερες ποινές. Φεβρουάριος 2003: Μια πυρκαγιά στο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης Station στο West Warwick, Ρόουντ Άιλαντ, στις ΗΠΑ, σκότωσε 100 άτομα και τραυμάτισε περισσότερα από 200 άλλα. Πυροτεχνήματα που χρησιμοποιούσε η μπάντα έβαλαν φωτιά σε εύφλεκτο αφρό μέσα στο κλαμπ. Ιανουάριος 2001: Μια πυρκαγιά σε καφέ στην ολλανδική πόλη Volendam, όπου οι άνθρωποι γιόρταζαν την Πρωτοχρονιά, σκότωσε 14 άτομα και τραυμάτισε περισσότερα από 200. Δεκέμβριος 2000: Μια φωτιά που αποδόθηκε σε ατύχημα κατά τη συγκόλληση σκότωσε 309 άτομα σε μια ντισκοτέκ στην κεντρική κινεζική πόλη Luoyang.