Τραγωδία στην Ελβετία: 47 νεκροί σύμφωνα με τον Ταγιάνι - Συγκλονιστικά βίντεο μέσα από το μπαρ

Τουλάχιστον 47 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο θέρετρο Κραν Μοντανά, στην Ελβετία, μετά τη φωτιά που ξέσπασε στο μπαρ Le Constellation, σύμφωνα με τον Ιταλό υπουργό Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, ο οποίο νωρίτερα επισήμανε ότι «η ταυτοποίηση των θυμάτων θα είναι ιδιαίτερα περίπλοκη και θα απαιτήσει χρόνο».

Όπως μεταδίδει το Sky TG24, ο Ταγιάνι σημείωσε ότι πρόκειται για προσωρινή εκτίμηση, ενώ ο αριθμός των Ιταλών που αγνοούνται μετά την πυρκαγιά αυξήθηκε σε 16.

🇨🇭 Au moins 40 personnes sont mortes et plus de 100 ont été blessées dans l’explosion survenue dans un bar à la station de ski de Crans-Montana, en suisse.



Aucune information sur le bilan définitif ni sur l’origine de l’explosion n’a été communiquée pour le moment.

Le bilan… pic.twitter.com/D1276kSqgD — LMS Radio, La Musique Star 🇨🇵 🎗 (@LAMUSIQUESTAR) January 1, 2026

Διαβάστε ακόμα: Το σενάριο που εξετάζουν οι αρχές για την τραγωδία στην Ελβετία: Βίντεο από το ξέσπασμα της φωτιάς

«Ελπίζω να μην υπάρχουν (Ιταλοί) μεταξύ των θυμάτων, όμως δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα», είπε, περιγράφοντας μια «χαοτική» κατάσταση. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι τραυματίες Ιταλοί έχουν υποστεί σοβαρά εγκαύματα.

Νωρίτερα, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών απέστειλε συλλυπητήριο μήνυμα για την τραγωδία στην Ελβετία.

Εκατοντάδες τραυματίες - Αποκλείεται το σενάριο της επίθεσης

Παράλληλα, οι αρχές κάνουν λόγο για εκατοντάδες τραυματίες, ενώ ο πρέσβης της Ιταλίας στην Ελβετία, Gian Lorenzo Cornado, επισήμανε ότι οι φλόγες μπορεί να προκλήθηκαν από ένα πυροτέχνημα ή ένα πυροτέχνημα που εξερράγη μέσα στο μαγαζί και έβαλε φωτιά πρώτα στην οροφή και στη συνέχεια, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, σε όλο το μαγαζί.

Μάρτυρες αναφέρουν ότι η φωτιά προκλήθηκε από μερικά κεριά που ήταν αναμμένα σε μπουκάλια σαμπάνιας, τα οποία προκάλεσαν φωτιά στην ξύλινη οροφή. «Μια επίθεση μπορεί να αποκλειστεί απολύτως», δήλωσε η γενική εισαγγελέας, Beatrice Pilloud, ανακοινώνοντας την έναρξη έρευνας.

Συγκλονιστικά βίντεο από το εσωτερικό του μπαρ

Σε βίντεο που αναπαράγεται από τοπικά ΜΜΕ στα social media φέρεται να καταγράφεται η έναρξη της πυρκαγιάς στο μπαρ Le Constellation, με την οροφή να πιάνει φωτιά σε δευτερόλεπτα.

🔴🇨🇭 FLASH INFO - Une vidéo capture le départ de l’incendie au bar « Le Constellation » à Crans-Montana (VS), alors que le plafond s’embrase.#Suisse #CransMontana #Incendie

pic.twitter.com/f6IL9NYuyK — Media Express (@media_express_e) January 1, 2026

Σε άλλο βίντεο καταγράφεται ο πανικός που επικράτησε στο εσωτερικό του μπαρ, ενώ διακρίνονται φλόγες να καίνε τα πάντα.

🚨🇨🇭🔥 Le feu se propageant à grande vitesse dans le bar de Crans-Montana (VS) filmé par de nombreuses personnes, qui tentent ensuite de s’échapper. (témoins) pic.twitter.com/MrXD537KVh — SuisseAlert (@SuisseAlert) January 1, 2026

Το σενάριο που εξετάζεται για την τραγωδία στην Ελβετία

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι, είπε πως η φωτιά ενδέχεται να προκλήθηκε από πυροτεχνήματα.

«Φαίνεται πως υπήρξε ένα δυστύχημα που προκλήθηκε από μια φωτιά, από κάποια έκρηξη, από κάποια πυροτεχνήματα που ερρίφθησαν κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς», δήλωσε ο Ταγιάνι στο Sky TG24.

Το μπαρ Le Constellation μπορεί να υποδεχθεί 300 ανθρώπους στο εσωτερικό του και 40 σε εξωτερικούς χώρους, σύμφωνα με τον ιστότοπο του σταθμού σκι του Κραν Μοντανά.

Καθώς στεγάζεται στο ισόγειο ενός κτιρίου, διαθέτει ένα υπόγειο όπου οργανώνονται εκδηλώσεις, σύμφωνα με την ελβετική εφημερίδα 24 Heures.

Σύμφωνα με έναν μάρτυρα που μίλησε στην εφημερίδα 24 Heures, έναν νεαρό άνδρα που βρισκόταν στο εσωτερικό του μπαρ, «μηχανισμοί πυροτεχνημάτων που είχαν τοποθετηθεί σε μπουκάλια τα οποία είχαν παραγγείλει πελάτες προκάλεσαν μια πυρκαγιά στην οροφή», που «επεκτάθηκε πολύ γρήγορα», προκαλώντας σκηνές πανικού.

Ένας κάτοικος του Κραν Μοντανά αφηγήθηκε στο 24 Heures πως «άκουγε ελικόπτερα όλη τη νύχτα». «Με τα πυροτεχνήματα, δεν καταλάβαμε τι συνέβαινε. Κατόπιν είδαμε τον καπνό».

Συγκλονιστικές μαρτυρίες

«Άνθρωποι ούρλιαζαν και άλλοι κείτονταν στο έδαφος, πιθανόν ήταν νεκροί», δήλωσε ο 21χρονος κάτοικος της πόλης Σαμουέλ Ραπ, περιγράφοντας τα επόμενα λεπτά μετά την πυρκαγιά. «Τα πρόσωπά τους ήταν καλυμμένα με μπουφάν, αυτό είδα, τίποτα άλλο».

Δύο νεαρές Γαλλίδες που είπαν πως βρίσκονταν μέσα στο μπαρ είπαν στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV πως είδαν τη φωτιά να ξεκινάει από το υπόγειο του κλαμπ, αφού κάποιοι κρατούσαν ένα μπουκάλι με «κεριά γενεθλίων» πολύ κοντά στην ξύλινη οροφή.

«Η φωτιά εξαπλώθηκε πάρα πολύ γρήγορα στην οροφή», περιέγραψε μία από τις γυναίκες στο BFM TV. Οι ίδιες αφηγήθηκαν πως κατάφεραν να ανέβουν από μια στενή σκάλα στο ισόγειο και φύγουν από το κτίριο. Λεπτά αργότερα, και το ισόγειο είχε παραδοθεί στις φλόγες, είπαν.

Το BFM πρόβαλε ένα βίντεο μια έναν σερβιτόρο να μεταφέρει ένα μπουκάλι σαμπάνιας με ένα αναμμένο «σπινθηροβόλο κερί συντριβάνι» στο μπαρ, σε συμφωνία με τις μαρτυρίες, όμως το βίντεο δεν δείχνει να ξεσπά φωτιά.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν πως τραυματίες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες σε αυτοσχέδια κέντρα διαλογής που στήθηκαν σε ένα διπλανό μπαρ και σε ένα υποκατάστημα τράπεζας, ενώ ανέφεραν πως πολλοί τραυματίες υπέφεραν καθώς βγήκαν από τη ζέστη του μπαρ και βρέθηκαν ξαφνικά στην παγωνιά που επικρατούσε έξω.

«Και τότε έβλεπες μονάχα ασθενοφόρα να πηγαινοέρχονται όσο το δυνατόν περισσότερο», δήλωσε ο Ντονιμίν Ντιμπουά, αυτόπτης μάρτυρας των σκηνών χάους και πανικού, καθώς σοροί μεταφέρονταν έξω από το κτίριο.

Την ίδια ώρα, ένας σερβιτόρος σε ένα κοντινό στο μπαρ εστιατόριο, ο οποίος δεν θέλησε να κατονομαστεί, περιέγραψε πως οι πρώτοι διασώστες προσέγγισαν το προσωπικό ζητώντας του να τους δώσει τραπεζομάντιλα προκειμένου να καλύψουν τις σορούς και να τις προστατεύσουν από τα βλέμματα του συγκεντρωμένου πλήθους.

«Γνωρίζω κάποια που ενδεχομένως βρίσκεται μεταξύ των θυμάτων και δεν μπορώ να τη βρω. Ανησυχώ πολύ», δήλωσε η κάτοικος της πόλης Καρίνε Σπρενγκ. «Προσπαθώ να επικοινωνήσω με άλλους ανθρώπους που γνωρίζουν αυτήν τη γυναίκα για να δω εάν είναι ζωντανή».

Το σκηνικό που καταγράφηκε το πρωί, όπου μικρές ομάδες ανθρώπων, ορισμένοι κλαίγοντας και άλλοι κρατώντας λουλούδια, ήρθε σε αντίθεση με τις σκηνές πανικού και σύγχυσης που αντίκρισαν οι διασώστες μόλις σήμανε ο συναγερμός.

Η μαρτυρία για τα «κεριά γενεθλίων»

Δύο Γαλλίδες υπήκοοι, που βρίσκονταν στο μπαρ, είπαν στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV ότι είδαν τη φωτιά να ξεκινάει από το υπόγειο του κλαμπ, αφού κάποιοι κράτησαν ένα μπουκάλι που περιείχε «κεριά γενεθλίων» σε πολύ κοντινή απόσταση από την ξύλινη οροφή.

«Η φωτιά εξαπλώθηκε στην οροφή πάρα πολύ γρήγορα», είπε μία από τις γυναίκες στο BFM TV, οι οποίες δήλωσαν πως ονομάζονταν Εμά και Αλμπάν. Όπως αφηγήθηκαν, κατάφεραν να ανέβουν από μια στενή σκάλα στο ισόγειο, καθώς επικρατούσε πανικός και να απομακρυνθούν από το κτίριο. Λεπτά αργότερα, η φωτιά είχε εξαπλωθεί επίσης στο ισόγειο, σύμφωνα με τις ίδιες.

Προς το παρόν δεν είναι δυνατόν να επαληθευτεί η μαρτυρία τους από άλλες πηγές, σημειώνει το Reuters. Σε βίντεο που έχει κυκλοφορήσει και έχει επαληθεύσει το Reuters διακρίνονται φλόγες να έχουν τυλίξει το κτίριο, ενώ κόσμος βρίσκεται έξω από το κλαμπ, κάποιοι τρέχουν και ορισμένοι ουρλιάζουν.