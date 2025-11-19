Μενού

1,8 δισεκατομμύρια γυναίκες στον πλανήτη δεν έχουν νομική προστασία από τη διαδικτυακή βία - Έχουμε σίγουρα 2025;

Το 2025, οι γυναίκες που είναι ενεργές στα social media, παραμένουν εκτεθειμένες σε πολλούς κινδύνους. Στον χώρο του διαδικτύου, η βία έχει χρώμα και φύλο.

Στον διαδικτυακό κόσμο, όπου η πληροφορία ταξιδεύει με ασύλληπτη ταχύτητα, αναδύεται ένα φαινόμενο που υπονομεύει θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και διαβρώνει τον κοινωνικό ιστό: η διαδικτυακή βία κατά των γυναικών.

Καθημερινά, χιλιάδες γυναίκες εκτίθενται σε ένα περιβάλλον το οποίο, αντί να λειτουργεί ως πεδίο ελεύθερης έκφρασης και ισότιμης συμμετοχής, μετατρέπεται σε αρένα επιθέσεων, εκφοβισμού και συστηματικής απαξίωσης.

