1,8 δισεκατομμύρια γυναίκες στον πλανήτη δεν έχουν νομική προστασία από τη διαδικτυακή βία - Έχουμε σίγουρα 2025;

Στον διαδικτυακό κόσμο, όπου η πληροφορία ταξιδεύει με ασύλληπτη ταχύτητα, αναδύεται ένα φαινόμενο που υπονομεύει θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και διαβρώνει τον κοινωνικό ιστό: η διαδικτυακή βία κατά των γυναικών.

Καθημερινά, χιλιάδες γυναίκες εκτίθενται σε ένα περιβάλλον το οποίο, αντί να λειτουργεί ως πεδίο ελεύθερης έκφρασης και ισότιμης συμμετοχής, μετατρέπεται σε αρένα επιθέσεων, εκφοβισμού και συστηματικής απαξίωσης.

Διαβάστε περισσότερα στο Jenny.gr