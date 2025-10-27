19χρονη αυτοκτόνησε μετά τα σχόλια για το νυφικό της: «Ντροπιάζεις την οικογένεια»

Σοκ έχει προκαλέσει στο Αζερμπαϊτζάν η υπόθεση της Lyaman Mammadli, η οποία φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή της μετά τις επικρίσεις που δέχθηκε για το νυφικό της μετά τον γάμο της.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η νεαρή γυναίκα κατηγορήθηκε ότι εμφανίστηκε «γυμνή» την ημέρα του γάμου της, καθώς το φόρεμά της άφηνε ακάλυπτους τους ώμους της.

Ο πατέρας της, Murad Bayramov, ανέφερε ότι η κόρη του είχε συντριβεί ψυχολογικά από τα σχόλια που δέχθηκε και λίγο αργότερα βρέθηκε νεκρή στον κήπο του οικογενειακού σπιτιού.

«Ο σύζυγος της κόρης μου και οι γονείς του προκάλεσαν καβγά στο σπίτι μου εξαιτίας του νυφικού της», δήλωσε. «Η κόρη μου δεν μπόρεσε να το αντέξει και έβαλε τέλος στη ζωή της».

Αν και η θρησκεία της Mammadli δεν έχει αναφερθεί, το Αζερμπαϊτζάν είναι χώρα με μουσουλμανική πλειονότητα. Ο πατέρας της διέψευσε δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για εξαναγκασμό σε γάμο με τον 33χρονο Elnur Mamedli, τονίζοντας ότι ο γάμος έγινε με τη θέληση της κόρης του.

«Μετά τον εορτασμό, ο Elnur ήρθε στο σπίτι μας με τους γονείς του και προκάλεσαν μεγάλο καβγά», εξήγησε. «Μας είπαν: “Τι ντροπή! Πώς επιτρέψατε στην κόρη σας να φορέσει ένα τόσο αποκαλυπτικό νυφικό;”».

«Απαντήσαμε ότι ήταν ένα απολύτως φυσιολογικό νυφικό, όπως αυτά που φορούν πολλές γυναίκες, αλλά δεν ηρέμησαν και συνέχισαν τη διαμάχη, ακόμη και την επόμενη μέρα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον πατέρα της, οι γονείς του γαμπρού κατηγόρησαν τη Lyaman ότι «ντρόπιασε την οικογένειά τους», κάτι που φαίνεται να οδήγησε τη νεαρή γυναίκα σε ψυχολογική κατάρρευση.

«Η κόρη μου δεν μπόρεσε να το αντέξει. Στην απόγνωσή της και στη θλίψη της, έβαλε τέλος στη ζωή της», ανέφερε συντετριμμένος.

Ο σύζυγός της παρευρέθηκε στην κηδεία, ωστόσο ο πατέρας, σε κατάσταση βαθιάς οδύνης, δήλωσε ότι αρνήθηκε να τους αφήσει να παραμείνουν και τους απομάκρυνε από την τελετή.

Η αστυνομία διερευνά την υπόθεση και εξετάζει το ενδεχόμενο να σχηματιστεί ποινική δικογραφία για εκφοβισμό και ψυχολογική κακομεταχείριση που ενδέχεται να οδήγησαν στον τραγικό θάνατο της νεαρής γυναίκας.