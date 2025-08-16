20 από τα πιο εντυπωσιακά ξενοδοχεία - κάστρα στον κόσμο για παραμυθένια διαμονή

Υπάρχουν καταλύματα που προσφέρουν άνεση, αλλά και εκείνα που προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες.

Με αρχιτεκτονική που παραπέμπει σε άλλες εποχές, καλοδιατηρημένους εσωτερικούς χώρους και κήπους που μοιάζουν βγαλμένοι από παραμύθι, τα ξενοδοχεία-κάστρα ανήκουν σίγουρα στη δεύτερη κατηγορία.

Οι μοναδικοί προορισμοί για διακοπές από άκρη σε άκρη του κόσμου, χαρίζουν στον κάθε επισκέπτη στιγμές μεγαλοπρεπείς και πολυτελείς υπηρεσίες.

Από τη ρομαντική ατμόσφαιρα του Burg Wernberg στη Γερμανία μέχρι τη βασιλική ιστορία του Dromoland Castle στην Ιρλανδία, κάθε ένα από αυτά τα ξενοδοχεία προσφέρει μια αξέχαστη απόδραση.

