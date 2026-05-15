To 2025 η Ελλάδα βγήκε από το «γκρίζο» : Η 11η θέση στο rainbowmap

Τα νέα είναι καλά και μας επιτρέπουν, αν μη τι άλλο, να γιορτάσουμε μια σημαντική διαδρομή. Η Ελλάδα φέτος κατατάσσεται 11η στην Ευρώπη με ποσοστό 63% στη διαφύλαξη των ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων, σύμφωνα με την ILGA-Europe.

Τι μας έφερε ως εδώ;

Το 2025 ήταν μια χρονιά-σταθμός για τη νομική μας κουλτούρα. Τον Μάιο, το Συμβούλιο της Επικρατείας έβαλε τη σφραγίδα του: ο πολιτικός γάμος και η τεκνοθεσία για ομόφυλα ζευγάρια είναι απολύτως συνταγματικά. Μια απόφαση που απέρριψε τις προσφυγές θρησκευτικών ενώσεων και θωράκισε την ισότητα στην οικογένεια.

Παράλληλα, είχαμε την άμεση ανταπόκριση του Υπουργείου Υγείας στο θέμα της ΗΔΙΚΑ. Όταν μια τρανς γυναίκα αποκλείστηκε από προληπτικές εξετάσεις προστάτη λόγω «γραφειοκρατικού φύλου», το πρόβλημα αναγνωρίστηκε ως τεχνικό και δρομολογήθηκε η επίλυσή του.

Rainbow Map

Φυσικά, η πραγματικότητα στον δρόμο έχει ακόμα σκληρές γωνίες. Μέσα στο 2025 καταγράφηκαν επιθέσεις που μας πληγώνουν:

Ιούλιος: Η άγρια επίθεση σε 24χρονο στην Ανθούπολη.

Σεπτέμβριος: Ο προπηλακισμός ζευγαριού ανδρών στο κέντρο της Αθήνας επειδή κρατιούνταν χέρι-χέρι.

Οκτώβριος: Η καταδίκη από το ΕΔΑΔ για τη μεταχείριση ΛΟΑΤΚΙ+ πρόσφυγα το 2013, μια υπενθύμιση ότι η δικαιοσύνη μερικές φορές αργεί υπερβολικά.

Επίσης, η πρόσφατη μεταρρύθμιση (Απρίλιος) περιόρισε την πρόσβαση στην παρένθετη μητρότητα για άγαμους άνδρες και ομόφυλα ζευγάρια ανδρών, αφήνοντας ένα κενό που περιμένει τη δική του διευθέτηση.

Το «δια ταύτα»: Πώς πάμε στο 100%;

Το 63% είναι ένα υπέροχο νούμερο για να χαμογελάς στον καθρέφτη, αλλά όχι για να επαναπαύεσαι στον καναπέ. Η Ελλάδα πλέον δεν είναι ο φτωχός συγγενής της Ευρώπης που ακολουθεί λαχανιασμένος.

Είναι μια χώρα που άρχισε να καταλαβαίνει ότι η ισότητα είναι, πάνω απ' όλα, ζήτημα εθνικής αισθητικής. Και στην Ελλάδα, η ομορφιά της ελευθερίας πάντα μας πήγαινε περισσότερο από το σκοτάδι του φόβου. Συνεχίζουμε.