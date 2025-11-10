2050: Οι 5 χώρες που θα γκρεμίσουν τους σημερινούς οικονομικούς βασιλιάδες

Σε 25 χρόνια από τώρα, ο χάρτης της παγκόσμιας οικονομίας θα μοιάζει αγνώριστος. Οι σημερινές «αναδυόμενες» χώρες θα έχουν γίνει οι νέοι πρωταγωνιστές, ενώ οι παραδοσιακές δυνάμεις – ΗΠΑ, Γερμανία, Ιαπωνία – θα παλεύουν να θυμίζουν κάτι από το παλιό τους μεγαλείο.

Οι γεωπολιτικές κρίσεις (πόλεμος Ρωσίας–Ουκρανίας, συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, εμπορικοί πόλεμοι ΗΠΑ–Κίνας) και οι νέες τεχνολογικές πραγματικότητες δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου οι «αναδυόμενες» αγορές αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη βαρύτητα.

Σύμφωνα με διεθνείς εκθέσεις (PwC, World Bank, IMF), μέχρι το 2050 οι πέντε χώρες που θα έχουν μετατραπεί σε οικονομικές υπερδυνάμεις είναι η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία, το Μεξικό και η Νιγηρία.

Κίνα

Ήδη πρώτη σε ΑΕΠ με βάση την αγοραστική δύναμη. Μέχρι το 2050 θα έχει εδραιώσει την κυριαρχία της, με τεχνολογικά hubs.

Η Κίνα αναμένεται να παραμείνει η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, με έμφαση στην τεχνολογία, την πράσινη ενέργεια και την παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η στρατηγική «Made in China 2025» και οι επενδύσεις στη βιομηχανία ημιαγωγών δείχνουν την πρόθεση να μειώσει την εξάρτηση από τη Δύση.

Διαβάστε ακόμα: Είμαστε ήδη εκεί: 6 χώρες και ένα ελληνικό νησί που σε πληρώνουν για να μετακομίσεις εκεί

Ινδία

H Ινδία με πληθυσμό που ξεπερνά κάθε φαντασία και ανάπτυξη γύρω στο 5% ετησίως, θα αφήσει τις ΗΠΑ πίσω. Μέχρι το 2050 θα ξεπεράσει τις ΗΠΑ και θα καταλάβει τη δεύτερη θέση παγκοσμίως.

Αναμένεται ναα αντιπροσωπεύει περίπου το 15% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Η Ινδία επιχειρεί να γίνει ο «παγκόσμιος κόμβος» υπηρεσιών και τεχνολογίας.

Βραζιλία

H Βραζιλία με φυσικούς πόρους που κάνουν τη Σαουδική Αραβία να ιδρώνει, αλλά και με διαφθορά που θα μπορούσε να έχει δικό της Oscar. Μέχρι το 2050 θα είναι η πέμπτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, ξεπερνώντας Ιαπωνία και Γερμανία.

Παρ’ όλα αυτά, το fintech της είναι ήδη τόσο μπροστά που οι Ευρωπαίοι ακόμα ψάχνουν πώς να πληρώσουν με QR code.

Μεξικό

Από την 11η θέση σήμερα, στην 7η το 2050. Η βιομηχανία μεταποίησης του Μεξικού και οι εξαγωγές προς ΗΠΑ–Καναδά είναι οι βασικοί μοχλοί ανάπτυξης.

Σε πολιτικό πλαίσιο κερδίζει ήδη με σμφωνίες εμπορίου (USMCA) και επενδύσεις σε υποδομές και ενέργεια.

Νιγηρία

Η μεγάλη έκπληξη. Με πληθυσμό που εκτοξεύεται και ενεργειακούς πόρους, θα είναι η «νέα Κίνα της Αφρικής».

Διαβάστε ακόμα: Οι 5 χώρες με το περισσότερο «μαύρο χρήμα»: Ποιες παίρνουν Όσκαρ διαφθοράς

Μέχρι το 2050 θα είναι στις δέκα μεγαλύτερες οικονομίες παγκοσμίως. Ο πληθυσμός της θα ξεπεράσει τα 400 εκατομμύρια, δίνοντάς της τεράστια εσωτερική αγορά. Επενδύσεις σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ανανεώσιμες πηγές. Η Νιγηρία φιλοδοξεί να γίνει ο «ενεργειακός κόμβος» της Αφρικής.

Γιατί έχει σημασία

Η παγκόσμια αγορά θα διπλασιαστεί μέχρι το 2050, ενώ ο πληθυσμός θα αυξηθεί μόλις 26%. Αυτό σημαίνει ότι η πίτα μεγαλώνει, αλλά οι παίκτες που θα την φάνε είναι διαφορετικοί.

Το μέλλον της παγκόσμιας οικονομίας δεν θα καθορίζεται αποκλειστικά από τις παραδοσιακές δυνάμεις. Οι χώρες που σήμερα θεωρούνται «αναδυόμενες» θα είναι οι νέες υπερδυνάμεις, με την Κίνα και την Ινδία να ηγούνται, και με τη Βραζιλία, το Μεξικό και τη Νιγηρία να συμπληρώνουν το νέο οικονομικό πεντάγωνο ισχύος.