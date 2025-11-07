Είμαστε ήδη εκεί: 6 χώρες και ένα ελληνικό νησί που σε πληρώνουν για να μετακομίσεις εκεί

Η φαντασίωση να πετάξεις το ωράριο 9-5 από το παράθυρο και να βρεθείς σε ένα ειδυλλιακό χωριό ή νησί δεν είναι πια μόνο σενάριο τηλεοπτικών εκπομπών τύπου A Place in the Sun.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, αρκετές χώρες προσφέρουν γενναία ποσά – έως και 84.500 ευρώ – σε όσους είναι πρόθυμοι να αλλάξουν ζωή και να εγκατασταθούν σε μέρη που χρειάζονται επειγόντως λίγη ανθρώπινη παρουσία.

Ας δούμε ποιοι τόποι σε πληρώνουν για να τους πεις «ναι» και τι κρύβεται πίσω από τις προσφορές.

Ιταλία – 30.200€ και μια «μπότα»

Η Ιταλία, με 57 εκατομμύρια τουρίστες ετησίως, προσφέρει χρήματα για να γεμίσει ξανά τα χωριά που αδειάζουν. Στην Καλαβρία, οικογένειες παίρνουν έως 28.200 ευρώ για να εγκατασταθούν σε εννέα χωριά.

Στην Presicce-Acquarica, το «τακούνι» της μπότας, το ποσό φτάνει τα 30.200 ευρώ.

Η παγίδα; Πρέπει να είσαι κάτω των 40, να μετακομίσεις μέσα σε 90 μέρες και να ανοίξεις επιχείρηση ή να καλύψεις θέση που οι ντόπιοι δεν θέλουν. Οικονομικά, η Ιταλία προσπαθεί να αναστήσει την ύπαιθρο που μαραζώνει – ένα είδος «startup» με άρωμα εσπρέσο.

Ελβετία – 21.500€ αλλά με… 200.000 φράγκα προκαταβολή

Το Albinen, με θέα στις Άλπεις, προσφέρει 21.500 ευρώ. Ακούγεται σαν παραμύθι, μέχρι να δεις το fine print: πρέπει να αγοράσεις σπίτι αξίας 200.000 φράγκων (περίπου 180.000 €) και να μείνεις δέκα χρόνια.

Οικονομικά, η Ελβετία δεν χαρίζει – επενδύει. Στην ουσία, σε πληρώνει για να γίνεις μέρος της ακριβής αλλά σταθερής αγοράς της.

Ιρλανδία – 84.500€ στα «ζωντανά νησιά»

Η Ιρλανδία δίνει έως 84.500 ευρώ σε όσους ανακαινίσουν εγκαταλελειμμένα ακίνητα σε 23 νησιά. Τα Άραν, γνωστά από την ταινία Οι Μπάνσις του Ινισερίν, είναι μέσα στο πρόγραμμα.

Οικονομικά, η Ιρλανδία επενδύει στη νησιωτική της ταυτότητα, προσπαθώντας να φέρει ζωή εκεί που η παλίρροια φέρνει μοναξιά.

Ελλάδα – 18.000€ στα Αντικύθηρα

Η Ελληνορθόδοξη Εκκλησία προσφέρει 500 ευρώ τον μήνα για τρία χρόνια, συν σπίτι και οικόπεδο, κάτι τέτοιο υποστηρίζει η Dailymail.

Το νησί θέλει νέες οικογένειες και επαγγελματίες. Οικονομικά, πρόκειται για μια μικρή αλλά ουσιαστική προσπάθεια να σωθεί ένας τόπος που κινδυνεύει να μείνει με περισσότερες κατσίκες παρά ανθρώπους.

Ιαπωνία – 28.100€ σε ένα ψαροχώρι

Η Ιαπωνία προσφέρει έως 28.100 ευρώ για να γεμίσουν ξανά οι αγροτικές περιοχές. Στόχος: να ισορροπήσει την πληθυσμιακή αιμορραγία προς το Τόκιο.

Οικονομικά, είναι μια στρατηγική «αναζωογόνησης» που θυμίζει reboot σε βιντεοπαιχνίδι – μόνο που εδώ το level είναι η ύπαιθρος.

ΗΠΑ – 10.400€ και δωρεάν πεζοπορίες

Η Δυτική Βιρτζίνια δίνει 12.000 δολάρια (περίπου 10.400 €) σε όσους μετακομίσουν μέσω του προγράμματος Ascend WV. Μαζί, προσφέρει δωρεάν υπαίθριες δραστηριότητες και coworking spaces. Οικονομικά, οι μικρές πόλεις ποντάρουν στο remote work για να μην γίνουν ghost towns.

Ισπανία – 3.000€ και μπόνους μωρού

Η Πόνγκα, με μόλις 600 κατοίκους, δίνει 3.000 ευρώ σε κάθε νέο κάτοικο και άλλες 3.050 ευρώ για κάθε μωρό που γεννιέται εκεί. Οικονομικά, είναι μια απελπισμένη αλλά έξυπνη προσπάθεια να φέρει ζωή σε μια περιοχή που κινδυνεύει να μείνει μόνο με… τουρίστες και αναμνήσεις.

Από την Ιταλία μέχρι την Ιρλανδία και από την Ιαπωνία μέχρι την Αμερική, οι χώρες προσφέρουν χρήματα για να γεμίσουν ξανά τα χωριά και τα νησιά τους.

Το κοινό μοτίβο; Η οικονομία της υπαίθρου χρειάζεται ανθρώπους όσο και οι άνθρωποι χρειάζονται μια απόδραση από το γραφείο.

Το ερώτημα είναι: θα γίνεις εσύ ο επόμενος «εξαγορασμένος» κάτοικος ή θα συνεχίσεις να κοιτάς το ρολόι στο 9-5;