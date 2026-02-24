Τέσσερις Ρώσοι στρατιώτες μιλούν για την φρίκη του πολέμου: «Όσοι αρνούνται τις εντολές εκτελούνται»

Τέσσερις Ρώσοι στρατιώτες αποκάλυψαν τη φρίκη και τη βαρβαρότητα που επικρατούν στη δική τους πλευρά του μετώπου στην Ουκρανία, με δύο από αυτούς να δηλώνουν στο BBC, ότι είδαν στρατιώτες να εκτελούνται επιτόπου, επειδή αρνήθηκαν να υπακούσουν σε διαταγές.

Ένας άνδρας είπε ότι είδε στρατιώτη να εκτελείται κατόπιν εντολής του διοικητή του, ο οποίος τιμήθηκε το 2024 με τον τίτλο «Ήρωας της Ρωσίας».

«Το είδα – μόλις δύο, τρία μέτρα μακριά… κλικ, κλακ, μπαμ», είπε.

Ένας άλλος στρατιώτης, από διαφορετική μονάδα, δήλωσε ότι είδε τον διοικητή του να πυροβολεί ο ίδιος τέσσερις άνδρες.

«Τους ήξερα», λέει για τους εκτελεσμένους. «Θυμάμαι έναν από αυτούς να φωνάζει “Μην πυροβολείς, θα κάνω τα πάντα!”».

Διαβάστε ακόμα: «Μαύρη» επέτειος στην Ουκρανία σήμερα: Τέσσερα χρόνια πολέμου, χιλιάδες νεκροί και ένα πληγωμένο έθνος

Ένας από αυτούς ανέφερε επίσης ότι είδε 20 πτώματα συναδέλφων του πεταμένα σε έναν λάκκο, αφού είχαν «μηδενιστεί» από συντρόφους τους. Ο όρος «μηδενίζω» είναι ρωσική στρατιωτική αργκό για την εκτέλεση δικών τους στρατιωτών.

Στο ντοκιμαντέρ The Zero Line: Inside Russia's War, οι άνδρες περιγράφουν λεπτομερώς πώς βασανίστηκαν επειδή αρνήθηκαν να συμμετάσχουν σε επιθέσεις που χαρακτηρίζουν σχεδόν αποστολές αυτοκτονίας. Οι Ρώσοι στρατιώτες αποκαλούν αυτές τις επιθέσεις «καταιγίδες κρέατος», καθώς κύματα ανδρών στέλνονται ασταμάτητα στην πρώτη γραμμή για να εξαντλήσουν τις ουκρανικές δυνάμεις.

Για πρώτη φορά, σύμφωνα με το BBC, Ρώσοι στρατιώτες από την πρώτη γραμμή μιλούν επώνυμα για εντολές διοικητών να εκτελούνται οι ίδιοι τους οι άνδρες.

Ένας από αυτούς, που είχε ως καθήκον την αναγνώριση και καταμέτρηση των νεκρών, παρουσίασε αναλυτικές λίστες που δείχνουν ότι είναι ο μοναδικός επιζών από ομάδα 79 ανδρών με τους οποίους επιστρατεύτηκε. Επειδή αρνήθηκε να πάει στην πρώτη γραμμή, λέει ότι βασανίστηκε και ότι ούρησαν πάνω του. Άλλοι στη μονάδα του που αρνήθηκαν, σύμφωνα με τον ίδιο, υποβάλλονταν σε ηλεκτροσόκ, λιμοκτονούσαν και στη συνέχεια στέλνονταν άοπλοι σε «καταιγίδες κρέατος».

Οι τέσσερις άνδρες, που βρίσκονται πλέον εκτός Ρωσίας, μίλησαν για τις φρικαλεότητες που βίωσαν σε άγνωστη τοποθεσία.

Στη Ρωσία έχει ουσιαστικά κατασταλεί κάθε δημόσια αντίθεση στην εισβολή του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία. Η Μόσχα δεν δημοσιοποιεί επίσημα στοιχεία απωλειών, ωστόσο το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας εκτιμά ότι περισσότεροι από 1,2 εκατομμύρια Ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου 2022.

Η ρωσική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι ένοπλες δυνάμεις της «δρουν με τη μέγιστη δυνατή αυτοσυγκράτηση, στο πλαίσιο ενός πολέμου υψηλής έντασης, και φροντίζουν στο έπακρο το προσωπικό τους», προσθέτοντας ότι οι καταγγελίες για παραβιάσεις διερευνώνται δεόντως.

Οι μαρτυρίες Ρώσων στρατιωτών

Ο Ιλιά, 35 ετών, πρώην δάσκαλος παιδιών με ειδικές ανάγκες στα Ουράλια, λέει ότι είδε τέσσερις στρατιώτες να εκτελούνται εξ επαφής επειδή είχαν εγκαταλείψει τη γραμμή του μετώπου και αρνήθηκαν να επιστρέψουν. «Το πιο θλιβερό είναι ότι τους ήξερα», λέει. «Θυμάμαι έναν να φωνάζει “Μην πυροβολείς, θα κάνω τα πάντα!” αλλά τους “μηδένισε” έτσι κι αλλιώς».

Ο Ντίμα, 34 ετών, πρώην τεχνικός επισκευής πλυντηρίων πιάτων στη Μόσχα, λέει ότι είδε εκτελέσεις στη 25η Ταξιαρχία κατόπιν εντολής του διοικητή του, Alexei Ksenofontov, ο οποίος τιμήθηκε το 2024 με το Χρυσό Αστέρι και τον τίτλο «Ήρωας της Ρωσίας».

Ωστόσο, οικογένειες στρατιωτών που σκοτώθηκαν στη μονάδα του κατήγγειλαν τη βαρβαρότητα της διοίκησης σε επιστολή τους προς τον Πούτιν τον Ιανουάριο του 2025.

Οι άνδρες περιγράφουν τις «καταιγίδες κρέατος» ως μέρος της ευρύτερης τακτικής «κρεατομηχανής» του ρωσικού στρατού. Σύμφωνα με το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, το 2025 εκτιμάται ότι 900 έως 1.500 Ρώσοι σκοτώνονταν ή τραυματίζονταν καθημερινά στην Ουκρανία.

Ο Ντίμα εξηγεί τη λογική: «Στέλνεις τρεις, μετά άλλους τρεις. Αν δεν πετύχει, στέλνεις δέκα. Αν δεν πετύχει με δέκα, στέλνεις πενήντα. Κάποια στιγμή θα σπάσεις την άμυνα».

Διαβάστε ακόμα: Ζελένσκι για τη «μαύρη επέτειο» πολέμου στην Ουκρανία: «Ο Πούτιν δεν έχει πετύχει, δεν θα κερδίσει»

Όσοι αρνούνταν να συμμετάσχουν συχνά βασανίζονταν. Ο Ιλιά περιγράφει ότι τον έδεσαν σε δέντρο, τον χτύπησαν και τον εξευτέλισαν ουρώντας πάνω του. Μετά από αυτό, επιχείρησε να αυτοκτονήσει.

Ο Ντενίς, 27 ετών, λέει ότι του έσπασαν δύο δόντια επειδή αρνήθηκε να αναζητήσει ένα χαμένο drone. Δείχνει επίσης βίντεο όπου φερόμενος λιποτάκτης εξευτελίζεται, αν και το BBC δεν μπόρεσε να το επαληθεύσει ανεξάρτητα.

Ο Ντίμα αναφέρει ότι όταν αρνήθηκε να στείλει άνδρες σε «καταιγίδα κρέατος», συνελήφθη από τη στρατιωτική αστυνομία και μεταφέρθηκε σε πρόχειρη φυλακή στο Ζαΐτσεβο, όπου, όπως λέει, βασανίστηκε με ηλεκτροσόκ επί 72 ημέρες.

Και οι τέσσερις άνδρες βρίσκονται πλέον εκτός Ρωσίας, αλλά παραμένουν βαθιά τραυματισμένοι ψυχικά.

«Βλέπω στον ύπνο μου ένα δάσος γεμάτο πτώματα… Η μυρωδιά που δεν τη μυρίζεις, τη γεύεσαι», λέει ο Ντίμα.

«Είμαι εγκληματίας, και κανείς δεν νοιάζεται – το έγκλημά μου είναι ότι δεν θέλω να σκοτώνω», προσθέτει.

Ο Ιλιά δηλώνει ότι αγαπά τη χώρα του, «αλλά όχι αυτό που της έκανε ο Πούτιν».

«Μπορούν να λυγίσουν οποιονδήποτε εκεί. Παραλίγο να λυγίσουν κι εμένα – αλλά όχι εντελώς».