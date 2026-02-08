5 ρομαντικά και low budget ταξίδια για να περάσεις τον Άγιο Βαλεντίνο στην Ευρώπη

Ας είμαστε ειλικρινείς: κάθε γιορτή είναι μια ευκαιρία για ταξίδι. Είτε πρόκειται για τα Χριστούγεννα, είτε για μια επέτειο, είτε για τον Άγιο Βαλεντίνο, η κίνηση να πληκτρολογήσουμε «πτήσεις εξωτερικού» είναι πάντα μια καλή ιδέα. Μπορεί να μην διανύουμε κάθε φορά την καλύτερη περίοδο για ένα ταξίδι, ωστόσο, είναι δεδομένο, πως αν πας, δεν θα το μετανιώσεις ποτέ. Καθώς, λοιπόν, το επόμενο Σαββατοκύριακο είναι η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, σκεφτήκαμε πως θα ήταν καλή ιδέα μια απόδραση - αστραπή κάπου στην Ευρώπη.

Δεν χρειάζεται πολλή προετοιμασία, παρά μόνο μια ημέρα άδεια, μια χειραποσκευή με λίγα ρούχα και διάθεση για εξερεύνηση ή χαλάρωση εκτός ελληνικών συνόρων.

Αν η ιδέα σου φαίνεται δελεαστική, αλλά δεν έχεις ιδέα για ποιον προορισμό να ψάξεις εισιτήρια, είμαστε εμείς εδώ για εσένα. Φτιάξαμε μια λίστα με πέντε προορισμούς που μπορείς να επισκεφτείς με το ταίρι σου για ένα τριήμερο, κάνοντας το πιο ευχάριστο και ονειρεμένο διάλειμμα από τη ρουτίνα της καθημερινότητας.

Μπορεί να έχεις επισκεφτεί ξανά τους εν λόγω προορισμούς, διότι φροντίσαμε να βρίσκονται κοντά στην Ελλάδα, ωστόσο ποιος είπε ότι μία φορά είναι αρκετή; Δεδομένου ότι σκοπός του ταξιδιού είναι η χαλάρωση με το ταίρι σου, ίσως να ‘ναι μια καλή ευκαιρία να δεις αυτή την ευρωπαϊκή πόλη από μια άλλη οπτική.

