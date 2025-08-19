6.000 φοιτητές εκτός ΗΠΑ – Τι κρύβεται πίσω από τις ανακλήσεις βίζας

Σε μια κίνηση που προκαλεί έντονες αντιδράσεις, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ ανακοίνωσε την ανάκληση άνω των 6.000 φοιτητικών βίζων, επικαλούμενο σοβαρές παραβιάσεις της νομοθεσίας και υπέρβαση της επιτρεπόμενης παραμονής. Η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της αυστηροποίησης της μεταναστευτικής πολιτικής υπό την κυβέρνηση Τραμπ.

Σύμφωνα με το BBC, η πλειονότητα των περιπτώσεων αφορά αδικήματα όπως επίθεση, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, διάρρηξη και κατηγορίες για τρομοκρατική δραστηριότητα.

Αν και ο όρος «υποστήριξη τρομοκρατίας» δεν διευκρινίστηκε, κυβερνητικές πηγές φέρεται να στοχοποίησαν φοιτητές που εξέφρασαν δημόσια στήριξη στην Παλαιστίνη, κατηγορώντας τους για αντισημιτική συμπεριφορά.

Ποιοι και Πόσοι Επηρεάζονται

Περίπου 4.000 βίζες ανακλήθηκαν λόγω παραβίασης του νόμου

200–300 βίζες ακυρώθηκαν με βάση τον κώδικα INA 3B περί τρομοκρατικής δραστηριότητας

Πάνω από 1,1 εκατομμύρια διεθνείς φοιτητές φοιτούν σε αμερικανικά κολέγια (2023–24)

Με την επανέναρξη των αιτήσεων για φοιτητική βίζα, οι αιτούντες καλούνται πλέον να αποκαλύψουν τους λογαριασμούς τους στα social media.

Δήλωσαν πως θα αναζητήσουν «οποιεσδήποτε ενδείξεις εχθρότητας προς τους πολίτες, τον πολιτισμό, την κυβέρνηση, τους θεσμούς ή τις ιδρυτικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών»

Οι αρχές αναζητούν ενδείξεις εχθρότητας προς τις ΗΠΑ, καθώς και πιθανές συνδέσεις με τρομοκρατικές οργανώσεις ή αντισημιτικές ενέργειες.

Η απόφαση έχει προκαλέσει σφοδρή αντίδραση από Δημοκρατικούς νομοθέτες, οι οποίοι καταγγέλλουν παραβίαση της δέουσας διαδικασίας και στοχοποίηση φοιτητών με πολιτική δράση.

Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσε ότι οι ανακλήσεις θα συνεχιστούν, δηλώνοντας πως «έχουμε περισσότερα να κάνουμε».