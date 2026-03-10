ABC: Συναγερμός για ύποπτες ραδιοεπικοινωνίες ιρανικής προέλευσης - Φόβοι για εγκατεστημένα δίκτυα πρακτόρων

Οι αμερικανικές αρχές φέρονται να έχουν υποκλέψει κρυπτογραφημένες επικοινωνίες που πιστεύεται ότι προέρχονται από το Ιράν και ενδέχεται να λειτουργούν ως «επιχειρησιακό σήμα» για την ενεργοποίηση «κοιμώμενων» πρακτόρων στο εξωτερικό, σύμφωνα με ομοσπονδιακή προειδοποίηση που εστάλη σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Η προειδοποίηση, την οποία επικαλείται το ABC News, βασίζεται σε προκαταρκτική ανάλυση σημάτων από μετάδοση «πιθανής ιρανικής προέλευσης», η οποία μεταδόθηκε μέσω πολλών χωρών λίγο μετά τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου σε αμερικανοϊσραηλινή επίθεση.

Σύμφωνα με το έγγραφο, η υποκλαπείσα μετάδοση ήταν κωδικοποιημένη και φαίνεται πως προοριζόταν για «μυστικούς αποδέκτες» που διαθέτουν το απαραίτητο κλειδί αποκρυπτογράφησης. Τέτοιου είδους μηνύματα χρησιμοποιούνται συνήθως για τη μεταφορά οδηγιών σε μυστικούς πράκτορες ή «κοιμώμενους» πυρήνες, χωρίς τη χρήση διαδικτύου ή δικτύων κινητής τηλεφωνίας.

Οι αμερικανικές αρχές εκτιμούν ότι οι συγκεκριμένες μεταδόσεις ενδέχεται να αποσκοπούν στην ενεργοποίηση ή στην παροχή οδηγιών σε ήδη εγκατεστημένα δίκτυα πρακτόρων που δρουν εκτός της χώρας προέλευσης.

Ωστόσο, στην προειδοποίηση επισημαίνεται ότι το ακριβές περιεχόμενο των μηνυμάτων δεν έχει ακόμη αποκρυπτογραφηθεί. Παρ’ όλα αυτά, η αιφνίδια εμφάνιση ενός νέου σταθμού μετάδοσης με χαρακτηριστικά διεθνούς αναμετάδοσης θεωρείται λόγος για αυξημένη επαγρύπνηση των αρχών.

Αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ένδειξη άμεσης απειλής σε συγκεκριμένη περιοχή, το έγγραφο καλεί τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου να ενισχύσουν την παρακολούθηση ύποπτων δραστηριοτήτων σε ραδιοσυχνότητες.

Εάν οι εκτιμήσεις επιβεβαιωθούν, θα ενισχυθούν οι φόβοι που είχαν εκφραστεί από αξιωματούχους ασφαλείας μετά τα πλήγματα ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, ότι δηλαδή ιρανικά «κοιμώμενα» δίκτυα στη Δύση θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν ως αντίποινα.