«Άδειασμα» από την ΕΕ στον Ζελένσκι: «Απαράδεκτες οι απειλές κατά του Όρμπαν»

Η ΕΕ καταδίκασε απειλητικές δηλώσεις του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι εναντίον εναντίον του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν

Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Βολοντίμιρ Ζελένσκι | AP - Ben Stansall // Pool AFP
Οι απειλητικές δηλώσεις του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι εναντίον εναντίον του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος εμποδίζει ένα δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ της ΕΕ προς την Ουκρανία, προκάλεσαν σήμερα την έντονη αντίδραση της Κομισιόν. 

«Ελπίζουμε ότι ένα και μόνο πρόσωπο στους κόλπους της ΕΕ δεν θα μπλοκάρει τα 90 δισεκατομμύρια. Διαφορετικά θα δώσουμε τη διεύθυνση αυτού του προσώπου στις ένοπλες δυνάμεις μας», είχε πει ο Ζελένσκι. 

«Αυτού του είδους η γλώσσα είναι απαράδεκτη. Δεν πρέπει να υπάρχει καμιά απειλή εναντίον των κρατών μελών της ΕΕ», αντέδρασε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Όλοφ Γκιλ.

