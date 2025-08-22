Αδιανόητο: Έβαλε φωτιά σε καφετέρια στην Ισπανία γιατί τελείωσε η μαγιονέζα

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στην Ισπανία, όταν ένας 50χρονος έβαλε φωτιά σε καφετέρια, όταν του είπαν ότι τους τελείωσε η μαγιονέζα.

Το πρωτοφανές αυτό περιστατικό σημειώθηκε στην καφετέρια Las Postas στη Σεβίλλη. Ο 50χρονος πήγε στην καφετέρια με τον γιο του και παρήγγειλαν δύο σάντουιτς.

Όταν ο υπάλληλος τους σέρβιρε, ο 50χρονος τον ρώτησε αν είχαν μαγιονέζα, με τον ίδιο να απαντά ότι είχε τελειώσει. Στη συνέχεια, ο 50χρονος ρώτησε και δεύτερο υπάλληλο για τη μαγιονέζα, ωστόσο έλαβε την ίδια απάντηση.

Ισπανία: Έφυγε και επέστρεψε με φιάλη με βενζίνη

Φανερά εκνευρισμένος έφυγε από την καφετέρια, αλλά επέστρεψε λίγο αργότερα με μια φιάλη με βενζίνη.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας δείχνει τον 50χρονο να ρίχνει βενζίνη στον πάγκο της καφετέριας και στη συνέχεια να βάζει φωτιά. Ο πάγκος αρπάζει φωτιά, την ώρα που πελάτες και μέλη του προσωπικού απομακρύνονται.

Οι υπάλληλοι πάντως κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά με πυροσβεστήρα, προτού εξαπλωθεί.

Ο 50χρονος τράπηκε σε φυγή, ωστόσο συνελήφθη λίγο αργότερα από αστυνομικούς και μεταφέρθηκε σε κέντρο υγείας για ελαφρά εγκαύματα στα χέρια του.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ελαφρά τρία άτομα, ενώ στον 50χρονο απαγγέλθηκαν κατηγορίες για εμπρησμό, έκθεση σε κίνδυνο και πρόκληση υλικών ζημιών.



