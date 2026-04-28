Αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή: Δυσαρεστημένος ο Τραμπ - Το Ιράν εξετάζει το αίτημα των ΗΠΑ για συνομιλίες

Το Ιράν εξετάζει το αίτημα των ΗΠΑ για επανέναρξη των συνομιλιών, με την Ουάσινγκτον να επιδιώκει, όπως όλα δείχνουν, επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με την Ισλαμική Δημοκρατία, ωστόσο προς το παρόν το αδιέξοδο παραμένει.

Συγκεκριμένα, η Τεχεράνη δηλώνει ότι εξετάζει το αίτημα, χωρίς ωστόσο να έχει δώσει ακόμη επίσημη απάντηση, ενώ Ιρανοί αξιωματούχοι αναφέρουν από την πλευρά τους ότι βρίσκονται σε διαδικασία διαμόρφωσης προτάσεων και συγκέντρωσης στοιχείων για μια πιθανή νέα προσέγγιση στις συνομιλίες.

Κεντρικό σημείο του αδιεξόδου παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί βασικό ζήτημα έντασης στις σχέσεις με τη Δύση.

Ιρανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι προωθούν μια νέα στρατηγική και πρόταση συμφωνίας, ωστόσο θέτουν ως βασική προϋπόθεση τον τερματισμό των εχθροπραξιών και τη διασφάλιση ότι η χώρα τους δεν θα δεχθεί νέα επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Δυσαρεστημένος ο Τραμπ για τα πυρηνικά

Πάντως, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε την Τρίτη ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είναι δυσαρεστημένος με την ιρανική πρόταση, καθώς δεν αφορούσε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ο Τραμπ δεν απέρριψε την πρόταση εξ ολοκλήρου, αλλά εξέφρασε έντονες επιφυλάξεις για την ειλικρίνεια και την καλή πίστη της άλλης πλευράς, ανέφερε η Wall Street Journal επικαλούμενη πηγές της στην κυβέρνησή του.

Πρεσβευτής Ιράν στον ΟΗΕ: «Η σταθερότητα στον Κόλπο περνά από αξιόπιστες εγγυήσεις»

Η αποκατάσταση της ασφάλειας και της σταθερότητας στον Κόλπο προϋποθέτει «αξιόπιστες εγγυήσεις» για το Ιράν ότι δεν θα υποστεί νέα επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ, δήλωσε τη Δευτέρα (27/4) ο πρεσβευτής της Ισλαμικής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Έθνη.

«Η σταθερότητα και η ασφάλεια με διάρκεια στον Κόλπο και σε όλη την περιφέρεια δεν μπορούν να είναι εγγυημένες παρά μόνο αν υπάρξει διαρκής και μόνιμος τερματισμός κάθε επίθεσης εναντίον του Ιράν, συνοδευόμενος από αξιόπιστες εγγυήσεις πως δεν θα επαναληφθεί και πλήρη σεβασμό των νόμιμων κυριαρχικών δικαιωμάτων και συμφερόντων του Ιράν», είπε ο Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας, συγκληθείσας κατόπιν αιτήματος του Μπαχρέιν.

Στη συνεδρίαση στη Νέα Υόρκη πολλές χώρες καταδίκασαν το Ιράν για τον έλεγχο που ασκεί στο στενό του Χορμούζ, θαλάσσια αρτηρία στρατηγικής σημασίας για τις εξαγωγές υδρογονανθράκων από τις μοναρχίες του Κόλπου στον υπόλοιπο κόσμο.

Απευθυνόμενος κατόπιν στον Τύπο, ο κ. Ιραβανί στηλίτευσε το γεγονός ότι οι επικρίσεις στοχοποίησαν αποκλειστικά το Ιράν, χωρίς καμιά αναφορά στον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ.

«Οι ΗΠΑ ενεργούν ως εάν να πρόκειται για πειρατές και τρομοκράτες, βάζοντας στο στόχαστρο εμπορικά πλοία, ασκώντας εξαναγκασμό και εκφοβισμό, τρομοκρατώντας τα πληρώματά τους, κατάσχοντας παράνομα πλοία και παίρνοντας τα πληρώματα ομήρους», είπε ο ιρανός πρεσβευτής.

«Αλλά κανένας από όσους εξέφρασαν την ανησυχία τους για την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας (...) δεν τόλμησε να αναφερθεί ή να καταδικάσει αυτές τις τρομοκρατικές ενέργειες», πρόσθεσε ο κ. Ιραβανί.

Ο Αραγτσί χαιρετίζει την «υποστήριξη» της Ρωσίας στη «διπλωματία»

Παράλληλα, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραγτσί, εξήρε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα τη διμερή σχέση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν με τη Ρωσική Ομοσπονδία και χαιρέτισε την «υποστήριξη στη διπλωματία» από πλευράς της Μόσχας και την «αλληλεγγύη» της.

Ακόμη, έκρινε μέσω X ότι «τα πρόσφατα γεγονότα» έδειξαν «το βάθος και τη δύναμη της στρατηγικής εταιρικής σχέσης» των δυο πλευρών. Έκανε τα σχόλια αυτά μετά τις συναντήσεις του με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ χθες.

Η Ρωσία έχει προσφερθεί να μεσολαβήσει για να αποκατασταθεί η ειρήνη στη Μέση Ανατολή, μετά τον πόλεμο που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, τον οποίο καταδίκασε.

Ακόμη, η Μόσχα έχει προτείνει να αποθηκεύσει το ουράνιο που έχει εμπλουτιστεί σε υψηλό βαθμό, στο πλαίσιο διευθέτησης για να επιλυθεί η διένεξη όσον αφορά το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Οι ΗΠΑ όμως απορρίπτουν την ιδέα.