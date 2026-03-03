Μενού

Αδίστακτος ο Τραμπ για το Ιράν: «Είναι πολύ αργά για συζητήσεις»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε νέα ανάρτησή του, ισχυρίζεται ότι το Ιράν επιδίωξε επικοινωνία, αλλά η δική του απάντηση ήταν ένα κοφτό «Πολύ αργά!».

Ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνέλευση με τους κολοσσούς πετρελαίου για τη Βενεζουέλα
Ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνέλευση με τους κολοσσούς πετρελαίου για τη Βενεζουέλα | AP
Με νέα ανάρτησή του, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε μια εικόνα απόλυτης στρατιωτικής κατάρρευσης για το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι βασικοί πυλώνες της άμυνας και της ηγεσίας της χώρας έχουν εξουδετερωθεί, ενόψει του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αεράμυνα, η πολεμική αεροπορία και το ναυτικό του Ιράν βρίσκονται πλέον εκτός μάχης. Η πιο κρίσιμη λεπτομέρεια της ανάρτησης, ωστόσο, αφορά την πρόθεση της Τεχεράνης για νέες διαπραγματεύσεις.

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι η ιρανική πλευρά επιδίωξε επικοινωνία («They want to talk»), αλλά η δική του απάντηση ήταν αποφασιστική με ένα κοφτό «Πολύ αργά!».

Ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ
