«Αερομαχία» ΗΠΑ - Ρωσίας: Αναχαιτίστηκαν πολεμικά αεροσκάφη κοντά στην Αλάσκα

Περιστατικό «αερομαχίας» καταγράφηκε την Τετάρτη (24/9) κοντά στην Αλάσκα, όταν πολεμικά αεροσκάφη των ΗΠΑ αναγνώρισαν αντίστοιχα της Ρωσίας και τα αναχαίτισαν, καθώς παραβίασαν τον εναέριο χώρο.

Τα μαχητικά αεροσκάφη των ΗΠΑ απογειώθηκαν, για εντοπίσουν και να αναχαιτίσουν τέσσερα ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη που πετούσαν κοντά στην Αλάσκα, σύμφωνα με δήλωση της Βορειοαμερικανικής Διοίκησης Αεροδιαστημικής Άμυνας (NORAD), μεταδίδουν αμερικάνικα μέσα ενημέρωσης.

Η NORAD ανέφερε ότι δύο ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά μακράς εμβέλειας Tu-95 και δύο μαχητικά αεροσκάφη Su-35 πετούσαν στην Ζώνη Αναγνώρισης Αεροπορικής Άμυνας της Αλάσκας (ADIZ), η οποία είναι διεθνής εναέριος χώρος που συνορεύει με τον εναέριο χώρο των ΗΠΑ και του Καναδά.

«Αερομαχία» ΗΠΑ - Ρωσίας: Τι έγινε στην Αλάσκα

Η NORAD αντέδρασε την Τετάρτη στέλνοντας ένα αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου E-3, μαζί με τέσσερα F-16 και τέσσερα αεροσκάφη ανεφοδιασμού KC-135, «για να εντοπίσει και να αναχαιτίσει» τα ρωσικά αεροσκάφη στην ADIZ της Αλάσκας.

Τα ρωσικά αεροσκάφη εισέβαλαν στην Ζώνη Αναγνώρισης Αεροπορικής Άμυνας της Αλάσκας την Τετάρτη, περίπου ένα μήνα μετά από ένα παρόμοιο περιστατικό, στο οποίο οι ΗΠΑ έστειλαν μαχητικά αεροσκάφη για να τα αναχαιτίσουν.

Στα τέλη Αυγούστου, η NORAD ανακοίνωσε ότι εντόπισε και παρακολούθησε ένα ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος αναγνώρισης εντός της ADIZ, αφού είχε αναχαιτίσει το ίδιο είδος κατασκοπευτικού αεροσκάφους πάνω από την περιοχή τρεις φορές τις προηγούμενες ημέρες.

Με πληροφορίες από CBS News