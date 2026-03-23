Αεροσκάφος της Air Canada συγκρούστηκε με όχημα στο έδαφος στη Νέα Υόρκη - Αναφορές για τραυματίες

Αεροσκάφος της Air Canada Express συγκρούστηκε με όχημα στο έδαφος στο αεροδρόμιο La Guardia στη Νέα Υόρκη. Διαλύθηκε το πιλοήριο, ενώυπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Αεροσκάφος της Air Canada | @BNONews / X
Επιβατικό αεροσκάφος τύπου CRJ-900 (Bombardier) της Air Canada Express συγκρούστηκε με όχημα εδάφους αμέσως μετά την προσγείωσή του στο διεθνές αεροδρόμιο La Guardia της Νέας Υόρκης, ανέφερε μέσω X η εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar24 αργά το βράδυ της Κυριακής (στις 06:15 σήμερα ώρα Ελλάδας).

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) έδωσε εντολή να ανασταλούν όλες οι κινήσεις αεροσκαφών στο αεροδρόμιο, σύμφωνα με ειδοποίησή της. Οι πρώτες εικόνες από το αεροδρόμιο Λα Γκουάρντια αποκαλύπτουν πως το πιλοτήριο έχει υποστεί πολύ σοβαρή ζημιά.

Δεν είναι ακόμη σαφές αν υπάρχουν θύματα στο δικινητήριο αεροσκάφος, σχεδιασμένο για να εκτελεί περιφερειακά δρομολόγια και με χωρητικότητα ως και 90 επιβατών, ανάλογα με τη διαμόρφωση.

Κλειστό μέχρι νεοτέρας το αεροδρόμιο La Guardia - Υπάρχουν «τραυματίες» 

Tο πυροσβεστικό σώμα της Νέας Υόρκης διευκρίνισε ότι «επενέβη» έπειτα από το «συμβάν» και ότι υπήρξαν «τραυματισμοί», χωρίς να αναφέρει πόσο σοβαροί μέχρι στιγμής.

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) ανέφερε νωρίτερα ότι αποφάσισε το Λα Γκουάρντια να κλείσει και όλες οι πτήσεις προς και αυτό να ανασταλούν τις επόμενες ώρες, λόγω «επείγοντος περιστατικού» στο οποίο ενεπλάκη «αεροσκάφος» χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Δεν είναι σαφές ακόμη αν υπήρξαν θάνατοι στο «συμβάν».

Οι πρώτες φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης -δεν έχουν επαληθευτεί ως αυτό το στάδιο- εικονίζουν το πιλοτήριο να έχει υποστεί πολύ σοβαρή ζημιά, πάντως την υπόλοιπη άτρακτο άθικτη, ωστόσο το πρόσθιο τμήμα έχει υψωθεί σε γωνία κάπου 30 μοιρών. Η Air Canada δεν έχει σχολιάσει ακόμη.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

