Αεροσκάφος της Air Canada συγκρούστηκε με όχημα στο έδαφος στη Νέα Υόρκη - Αναφορές για τραυματίες

Επιβατικό αεροσκάφος τύπου CRJ-900 (Bombardier) της Air Canada Express συγκρούστηκε με όχημα εδάφους αμέσως μετά την προσγείωσή του στο διεθνές αεροδρόμιο La Guardia της Νέας Υόρκης, ανέφερε μέσω X η εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar24 αργά το βράδυ της Κυριακής (στις 06:15 σήμερα ώρα Ελλάδας).

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) έδωσε εντολή να ανασταλούν όλες οι κινήσεις αεροσκαφών στο αεροδρόμιο, σύμφωνα με ειδοποίησή της. Οι πρώτες εικόνες από το αεροδρόμιο Λα Γκουάρντια αποκαλύπτουν πως το πιλοτήριο έχει υποστεί πολύ σοβαρή ζημιά.

BREAKING: Several injuries after Air Canada plane and firetruck collide on runaway at New York's LaGuardia Airport pic.twitter.com/cO6u5HD1YA — BNO News (@BNONews) March 23, 2026

Δεν είναι ακόμη σαφές αν υπάρχουν θύματα στο δικινητήριο αεροσκάφος, σχεδιασμένο για να εκτελεί περιφερειακά δρομολόγια και με χωρητικότητα ως και 90 επιβατών, ανάλογα με τη διαμόρφωση.

Κλειστό μέχρι νεοτέρας το αεροδρόμιο La Guardia - Υπάρχουν «τραυματίες»

Tο πυροσβεστικό σώμα της Νέας Υόρκης διευκρίνισε ότι «επενέβη» έπειτα από το «συμβάν» και ότι υπήρξαν «τραυματισμοί», χωρίς να αναφέρει πόσο σοβαροί μέχρι στιγμής.

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) ανέφερε νωρίτερα ότι αποφάσισε το Λα Γκουάρντια να κλείσει και όλες οι πτήσεις προς και αυτό να ανασταλούν τις επόμενες ώρες, λόγω «επείγοντος περιστατικού» στο οποίο ενεπλάκη «αεροσκάφος» χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Two killed and over a dozen injured in the collision between Jazz Airlines Flight 646, a Canadair Regional Jet CRJ-900, and a firetruck at LaGuardia Airport in New York City. pic.twitter.com/z5uJLPTVo3 — OSINTdefender (@sentdefender) March 23, 2026

Δεν είναι σαφές ακόμη αν υπήρξαν θάνατοι στο «συμβάν».

Οι πρώτες φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης -δεν έχουν επαληθευτεί ως αυτό το στάδιο- εικονίζουν το πιλοτήριο να έχει υποστεί πολύ σοβαρή ζημιά, πάντως την υπόλοιπη άτρακτο άθικτη, ωστόσο το πρόσθιο τμήμα έχει υψωθεί σε γωνία κάπου 30 μοιρών. Η Air Canada δεν έχει σχολιάσει ακόμη.