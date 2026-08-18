Ο ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αφγανιστάν, ο Ρίτσαρντ Μπένετ, καταδίκασε σήμερα «την ειδεχθή επίθεση» που σημειώθηκε «κοντά σε σχολείο» σε συνοικία της Καμπούλ όπου ζει κυρίως η μειονότητα των Χαζάρα και είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν πολλά παιδιά.

Μία κάτοικος της συνοικίας δήλωσε στο AFP, υπό τον όρο της διατήρησης της ανωνυμίας της για λόγους ασφαλείας, ότι πήγε στο σχολείο χθες Δευτέρα αφού έμαθε ότι σημειώθηκε εκεί έκρηξη.

«Όταν έφτασα, οι άνθρωποι μετέφεραν τραυματίες στο νοσοκομείο. Υπήρχαν ασθενοφόρα αλλά δεν αρκούσαν και οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν τα προσωπικά τους οχήματα για να μεταφέρουν τα παιδιά» που είχαν τραυματιστεί, σημείωσε η ίδια. «Υπήρχαν τόσοι τραυματίες που δεν μπορούσα να τους μετρήσω».

Χθες το βράδυ η αστυνομία της Καμπούλ ανακοίνωσε ότι «πολλά παιδιά τραυματίστηκαν ελαφρά μετά την έκρηξη χειροβομβίδας σε σχολείο».

Σύμφωνα με αφγανικά μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον 50 παιδιά έχουν τραυματιστεί από την έκρηξη χειροβομβίδας που σημειώθηκε μέσα ή κοντά στο προαύλιο του σχολείου την ώρα του σχολάσματος.

Ερωτηθείς από το AFP ο εκπρόσωπος της αστυνομίας δεν διευκρίνισε αν επρόκειτο για επίθεση ή αν εξερράγη κάποιος εκρηκτικός μηχανισμός που είχε μείνει στο έδαφος μετά τον πόλεμο. Στο Αφγανιστάν καταγράφονται συχνά θάνατοι και τραυματισμοί από τέτοιους εκρηκτικούς μηχανισμούς. «Διεξάγεται έρευνα», περιορίστηκε να δηλώσει ο Χάλιντ Ζάντραν.

Ειδικές μονάδες αποναρκοθέτησης αναπτύχθηκαν στο σχολείο, όπως έγινε γνωστό σήμερα από την Αφγανική Διεύθυνση για τον Συντονισμό των Ενεργειών κατά των Ναρκών (DMAC).

Η έκρηξη σημειώθηκε χθες περίπου στις 17:00 (τοπική ώρα, 15:30 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με την αστυνομία, σε ένα ιδιωτικό σχολείο όπου στεγάζονται δημοτικό και παιδικός σταθμός για αγόρια και κορίτσια.

Το σχολείο βρίσκεται στη συνοικία Ναστ-ε Μπάρσι όπου ζουν πολλά μέλη της σιιτικής μειονότητας των Χαζάρα, η οποία έχει γίνει στο παρελθόν στόχων επιθέσεων από ένοπλες σουνιτικές ομάδες, όπως το Ισλαμικό Κράτος.

«Για μία ακόμη φορά αυτή η περιοχή της Καμπούλ, όπου ζουν κυρίως Χαζάρα, έγινε στόχος. Θλιβερό!», έγραψε ο Μπένετ στο Χ ζητώντας να διεξαχθεί «πλήρης και ανεξάρτητη έρευνα» ώστε «να λογοδοτήσουν οι δράστες».

Εκπαιδευτικός που εργαζόταν στο σχολείο αυτό δήλωσε στο AFP ότι πολλά από τα παιδιά που φοιτούν εκεί είναι φτωχά και ορφανά.

Το 2024 το ΙΚ είχε αναλάβει την ευθύνη για βομβιστική επίθεση εναντίον μικρού λεωφορείου στην ίδια συνοικία, από την οποία σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν δεκάδες.