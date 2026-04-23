Η αντίφαση μεταξύ των λόγων και των πράξεων του Τραμπ δεν είναι κάτι που συναντούμε πρώτη φορά από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Έτσι, σήμερα ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν απόλυτη κυριαρχία στη σημαντική δίοδο των Στενών του Ορμούζ και πως βρίσκονται εκεί απλώς για να «βοηθήσουν», παρουσιάζοντας τις ΗΠΑ «ανεξάρτητες από τη Μέση Ανατολή», την ίδια στιγμή η Ουάσινγκτον καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να τερματίσει τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ με μεγάλα τμήματα του αμερικανικού ναυτικού να επιχειρούν στην περιοχή με αποφασιστικές κινήσεις για να αποκαταστήσουν τη δίοδο.

Πόσο εξαρτώνται οι ΗΠΑ από τα Στενά του Ορμούζ;

Είναι αλήθεια πως οι ΗΠΑ ως ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο εξαρτάται ελάχιστα από το πετρέλαιο του Περσικού Κόλπου. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το SkyNews πέρσι αντιστοιχούσε μόλις στο 8,5% των εισαγωγών τους.

Ωστόσο, οι τιμές του πετρελαίου στις αντλίες των ΗΠΑ επηρεάζονται από την παγκόσμια προσφορά, όπως εξηγεί ο Σαμ Όρι, αναλυτής ενέργειας στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο: «Η τιμή… καθορίζεται σε μια παγκόσμια αγορά και μια διαταραχή οπουδήποτε επηρεάζει την τιμή παντού».

Γιατί έχει σημασία για τον Τραμπ;

Αναλυτές είχαν προειδοποιήσει εδώ και καιρό ότι το Ιράν θα μπορούσε ουσιαστικά να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ σε περίπτωση επίθεσης. Ωστόσο, ο Τραμπ δεν φαίνεται να είχε προετοιμαστεί για αυτό το προβλέψιμο ενδεχόμενο.

Το θέμα είναι ότι τα ζητήματα της αύξησης του κόστους ζωής εξοργίζουν τους ψηφοφόρους και θα μπορούσαν να αποτελέσουν πρόβλημα καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι του Τραμπ δίνουν μάχη για τον έλεγχο του Κογκρέσου στις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές.

Αλλά δεν είναι μόνο οι εκλογές…

Οι ενδιάμεσες εκλογές μπορεί να καθορίσουν πόσο περιθώριο δράσης θα έχει ο Τραμπ για το υπόλοιπο της τελευταίας του θητείας – και αυτό έχει σημασία για τον πρόεδρο.

«Το Ιράν παίζει για την ίδια του την ύπαρξη. Εκείνος παίζει για το πολιτικό του μέλλον και την υστεροφημία του. «Αυτός ο πόλεμος θα καθορίσει την υστεροφημία του, ό,τι κι αν θεωρείται ότι πρεσβεύει στην αμερικανική ιστορία», εξηγεί ο στρατιωτικός αναλυτής Μάικλ Κλαρκ.