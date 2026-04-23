Εντολή Τραμπ να εξουδετερώνεται κάθε πλοίο που τοποθετεί νάρκες στα Στενά του Ορμούζ

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε όπως συνηθίζει από το Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ να εξουδετερώνει κάθε πλοίο που τοποθετεί νάρκες στα Στενά του Ορμούζ και μάλιστα με τριπλάσια ένταση.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Έχω δώσει εντολή στο Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών να πυροβολεί και να σκοτώνει οποιοδήποτε σκάφος, όσο μικρό κι αν είναι (όλα τα ναυτικά τους πλοία —και τα 159— βρίσκονται στον βυθό της θάλασσας!), που τοποθετεί νάρκες στα ύδατα των Στενών του Ορμούζ. Δεν θα υπάρξει καμία διστακτικότητα. Επιπλέον, τα ναρκαλιευτικά μας καθαρίζουν το Στενό αυτή τη στιγμή. Διατάσσω η δραστηριότητα αυτή να συνεχιστεί, αλλά σε τριπλάσια ένταση! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα αυτό».

Ανάρτηση Τραμπ | Truth Social

Η τελευταία οδηγία του Τράμπ έρχεται μετά την ανακοίνωση των αμερικανικών δυνάμεων νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι θα αναχαιτίζουν πλοία που κατευθύνονται προς ή από ιρανικά λιμάνια.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ελπίζει να ασκήσει πίεση στο Ιράν στοχεύοντας δύο βασικούς οικονομικούς παράγοντες: τα υψηλά τέλη που απαιτεί για τη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ και τα έσοδα από το πετρέλαιο.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει προηγουμένως στο Fox News ότι «δεν πρόκειται να επιτρέψουμε στο Ιράν να βγάζει χρήματα πουλώντας πετρέλαιο σε όσους θέλει και όχι σε όσους δεν θέλει».

Το Ιράν χαρακτηρίζει τον αποκλεισμό «πειρατεία», ενώ ο επικεφαλής διαπραγματευτής του, δηλώνει ότι το άνοιγμα του στενού «δεν είναι δυνατό» όσο οι ΗΠΑ διατηρούν τον ναυτικό αποκλεισμό τους.

Οι ΗΠΑ αναφέρουν ότι έχουν αναχαιτίσει δεκάδες πλοία από τότε που ξεκίνησε ο αποκλεισμός, ενώ το Υπουργείο Άμυνας δηλώνει ότι θα συνεχίσει να παρεμποδίζει πλοία που θεωρούνται ότι «παρέχουν υλική υποστήριξη στο Ιράν».