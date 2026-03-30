Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας θα πραγματοποιηθεί φέτος η τελετή αφής του Αγίου Φωτός στην Ιερουσαλήμ, καθώς η ισραηλινή κυβέρνηση έχει εκδώσει οδηγίες για περιορισμένη παρουσία πιστών λόγω ανησυχιών.

Οι τελευταίες εβδομάδες έχουν δείξει ότι το Ιράν στοχοποιεί ιερούς τόπους, με αποτέλεσμα οι αρχές να ζητούν από τους πιστούς να μην προσέρχονται στην Παλιά Πόλη για λόγους προστασίας.

Οι εικόνες που καταγράφονται αυτή τη στιγμή από τα λιθόστρωτα σοκάκια της Παλιάς Πόλης είναι αποκαρδιωτικές, καθώς τα καταστήματα είναι κλειστά και υπάρχουν περιορισμοί στην κυκλοφορία. Η είσοδος του Ναού της Αναστάσεως είναι ερμητικά κλειστή, τόσο για μοναχούς από διάφορα μέρη του κόσμου όσο και για πιστούς που επιθυμούν να προσκυνήσουν.

Σύμφωνα με την ισραηλινή κυβέρνηση, οι συγκεντρώσεις επιτρέπονται μόνο για έως 50 άτομα και υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει καταφύγιο, ενώ σε διαφορετική περίπτωση απαγορεύονται πλήρως. Οι πιστοί και οι τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή βιώνουν αυστηρούς περιορισμούς, γεγονός που δημιουργεί έντονη απογοήτευση.

Στην Ελλάδα, το υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με την Πολεμική Αεροπορία έχει προέβη στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για τη μετάβαση της ελληνικής αντιπροσωπείας στα Ιεροσόλυμα και τη μεταφορά του Αγίου Φωτός, ενώ οι διαδικασίες βρίσκονται σε συνεχή διαβούλευση, όπως δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος.

Η τελική απόφαση για το αν οι πιστοί θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη στιγμή της αφής του Αγίου Φωτός αναμένεται να ανακοινωθεί την Τετάρτη, 1η Απριλίου.

ΥΠΕΞ: «Το status quo του Παναγίου Τάφου πρέπει να τηρείται πλήρως από όλους και με καλή πίστη»

«Η Ελλάδα εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για το γεγονός ότι ο Λατίνος Πατριάρχης Ιεροσολύμων εμποδίστηκε χθες να εισέλθει στον Ναό του Παναγίου Τάφου στην Ιερουσαλήμ για να τελέσει την Καθολική Κυριακή των Βαΐων», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο «Χ».

Greece expresses its deep concern over the fact that the Latin Patriarch of Jerusalem was prevented yesterday from entering the Church of the Holy Sepulcher in Jerusalem to celebrate the Catholic Palm Sunday. — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) March 30, 2026

«Παρά τις τρέχουσες συνθήκες, το status quo του Παναγίου Τάφου πρέπει να τηρείται πλήρως από όλους και με καλή πίστη. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει των επικείμενων εορτασμών του Πάσχα», προσθέτει.

Greece expresses its solidarity and unwavering support to the Christian Churches in Jerusalem and reiterates the importance of the respect of the Status Quo of the Holy Sepulcher under all circumstances. — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) March 30, 2026

«Η Ελλάδα εκφράζει την αλληλεγγύη και την αμέριστη υποστήριξή της προς τις χριστιανικές Εκκλησίες της Ιερουσαλήμ και επαναλαμβάνει τη σημασία του σεβασμού του status quo του Παναγίου Τάφου υπό όλες τις συνθήκες», καταλήγει.