Άγκυρα: Η στιγμή που πεζογέφυρα πέφτει και καταπλακώνει οχήματα μετά από σύγκρουση φορτηγού

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Άγκυρα, όταν φορτηγό με σηκωμένη καρότσα προσέκρουσε σε πεζογέφυρα, με αποτέλεσμα την κατάρρευσή της.

Όπως καταγράφεται σε επεισοδιακό βίντεο, το φορτηγό κινείται κανονικά στον δρόμο χωρίς να σταματήσει, παρά το γεγονός ότι η καρότσα του ήταν ανυψωμένη, με αποτέλεσμα να «βρει» στην πεζογέφυρα.

🔴Ankara'da, damperli kamyonun çarpması sonucu üst geçit yıkıldı. pic.twitter.com/HYYqOFikcL — EHA MEDYA (@eha_medya) May 23, 2026

Η πρόσκρουση είχε ως αποτέλεσμα την άμεση πτώση της κατασκευής, θέτοντας σε κίνδυνο διερχόμενα οχήματα αλλά πιθανόν και πεζούς.

Άγκυρα: Τρεις τραυματίες από την κατάρρευση της γέφυρας

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τρία άτομα τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε κοντινό νοσοκομείο. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα συνεργεία του δήμου Άγκυρας και υπηρεσίες οδικής ασφάλειας, προκειμένου να αποκλείσουν την περιοχή και να απομακρύνουν τα συντρίμμια.

Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να αποφεύγουν την περιοχή έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και αποκατασταθεί η πεζογέφυρα, ενώ παράλληλα εξετάζεται η στατικότητα και άλλων παρόμοιων κατασκευών στην περιοχή, ώστε να αποφευχθούν αντίστοιχα περιστατικά στο μέλλον.