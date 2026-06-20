Άγριος καυγάς ξέσπασε μεταξύ Βρετανών τουριστών στην Αγία Νάπα της Κύπρου με τις εικόνες να μεταδίδονται live από τον λογαριασμό ενός δημοφιλή TikToker.

Δεκάδες Άγγλοι τουρίστες, που βρέθηκαν στην Κύπρο για τις διακοπές τους, ενεπλάκησαν σε δρόμο της Αγίας Νάπας, με Βρετανό χρήστη του TikTok, με εκατομμύρια ακολούθους, να κάνει live streaming.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Mega, το άτομο αυτό έκανε επίσης διακοπές στην περιοχή και βρέθηκε μπροστά στον καυγά, κρίνοντας πως είναι κατάλληλο θέαμα για να το δουν και περισσότερα μάτια.

Πολίτης κάλεσε την αστυνομία για να ενημερώσει για το περιστατικό και εντοπίστηκαν δύο από τους δεκάδες εμπλεκόμενους.

Κατά την ίδια πηγή, πρόκειται για δύο Βρετανούς ηλικίας 19-21 ετών, που ανακρίνονται για την συμμετοχή τους στην υπόθεση.\

Προσοχή, το βίντεο περιέχει σκληρές εικόνες: