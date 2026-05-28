Καυγάς δύο οδηγών στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης: Ο ένας έβγαλε πιστόλι στον άλλον για την προτεραιότητα

Μηχανές της αστυνομίας | Eurokinissi
Πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (27/05) στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ηλία Ηλιού, όταν διαπληκτισμός μεταξύ δύο οδηγών κατέληξε σε απειλές με πιστόλι κρότου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν οι δύο οδηγοί είχαν έντονο επεισόδιο στον δρόμο, με την κατάσταση να ξεφεύγει λίγα λεπτά αργότερα.

Κατά την καταγγελία, ένας 34χρονος φέρεται να απείλησε τον άλλο οδηγό χρησιμοποιώντας πιστόλι κρότου και στη συνέχεια αποχώρησε από το σημείο με το όχημά του.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ ενημερώθηκαν άμεσα για το περιστατικό και ξεκίνησαν αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Λίγη ώρα αργότερα, ο 34χρονος εντοπίστηκε να κινείται με το αυτοκίνητό του στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, κοντά στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας προέβαλε σθεναρή αντίσταση κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ωστόσο οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να του περάσουν χειροπέδες.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε, στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε πιστόλι κρότου με γεμιστήρα και 11 φυσίγγια.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων, απειλή και βία κατά υπαλλήλων, ενώ οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΕΛΛΑΔΑ