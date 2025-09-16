Αηδία: Έφηβοι στην Κίνα ούρησαν σε κατσαρόλα στο εστιατόριο Haidilao - Μια περιουσία θα πληρώσουν οι γονείς τους

Το βρήκαν αστείο, αλλά οι γονείς τους κλαίνε... Δύο έφηβοι στην Κίνα, προφανώς βρήκαν καλή ιδέα για τα views να ουρίσουν μέσα σε κατσαρόλα με σούπα, στο εστιατόριο Haidilao στη Σανγκάη. Ανάρτησαν μάλιστα το βίντεο στο διαδίκτυο επιδεικνύοντας την αηδιαστική τους ανοησία.

Το βίντεο φυσικά προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις αναγκάζοντας την αλυσίδα (με καταστήματα σε όλο τον κόσμο) να προχωρήσει σε μαζικές αποζημιώσεις και μέτρα καθαρισμού.

Η διοίκηση του εστιατορίου βέβαια δεν έμεινε εκεί αλλά προχώρησε σε αγωγή κατά των γονιών των δύο εφήβων, οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν, με απόφαση δικαστηρίου, συνολικά 2,2 εκατομμύρια γουάν, δηλαδή, 300.000 δολλάρια (283.000 ευρώ).

Η εταιρεία προσέφερε επιστροφή χρημάτων και επιπλέον χρηματική αποζημίωση σε περισσότερους από 4.000 πελάτες που είχαν επισκεφθεί το συγκεκριμένο εστιατόριο μεταξύ 24 Φεβρουαρίου και 8 Μαρτίου και δεν γνωρίζουν αν κατανάλωσαν τη σούπα.

Παράλληλα, αντικατέστησε όλο τον εξοπλισμό και πραγματοποίησε εκτεταμένη απολύμανση.

Η Haidilao είχε διεκδικήσει άνω των 23 εκατ. γουάν (περίπου 2,7 εκατ. ευρώ), υπολογίζοντας τις συνολικές δαπάνες της. Το δικαστήριο της Σανγκάης, ωστόσο, έκρινε ότι μόνο ένα μέρος αυτών μπορεί να επιρριφθεί στους εφήβους.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι πράξεις των ανηλίκων μόλυναν σκεύη και έθιξαν τη φήμη της εταιρείας, προκαλώντας «έντονη αποστροφή στο κοινό», όπως σημειώνει το BBC.

Οι γονείς τους, όπως κρίθηκε, δεν άσκησαν τη δέουσα εποπτεία και γι’ αυτό θα πρέπει να καταβάλουν εκείνοι το ποσό.

Συγκεκριμένα, το δικαστήριο επιδίκασε:

2 εκατ. γουάν (περίπου 257.000 ευρώ) για ζημιά στη λειτουργία και τη φήμη της εταιρείας,

130.000 γουάν (περίπου 16.700 ευρώ) για απώλειες σε σκεύη και έξοδα καθαρισμού,

70.000 γουάν (περίπου 9.000 ευρώ) για δικαστικά έξοδα.

Ωστόσο, τυχόν πρόσθετες αποζημιώσεις που επέλεξε να καταβάλει η Haidilao στους πελάτες, πέραν του ποσού που πλήρωσαν για το φαγητό τους, κρίθηκαν «εθελοντική επιχειρηματική απόφαση» και δεν επιβαρύνουν τους εφήβους.

Η Haidilao, που ιδρύθηκε στην πόλη Τζιενγιάνγκ της Σιτσουάν, έχει γνωρίσει εκρηκτική ανάπτυξη και σήμερα λειτουργεί πάνω από 1.000 εστιατόρια σε όλο τον κόσμο.