«Είναι σωστό να πλουτίζεις;»: Τρελάθηκε ο Τραμπ με Αυστραλό δημοσιογράφο - «Πάψε και κάτσε ήσυχα»

Ακόμα ένα «θερμό» επεισόδιο του Ντόναλντ Τραμπ με δημοσιογράφο, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να χάνει την ψυχραιμία του και να του συστήνει να πάψει και να καθίσει ήσηχα, ενώ του είπε σε έντονο ύφος ότι θα μιλήσει στον ηγέτη της χώρας γι αυτόν.

Κατά την ομιλία του σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, πριν αναχωρήσει για την επίσημη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε φραστικά σε έναν δημοσιογράφο από την Αυστραλία, καθώς τον ρώτησε αν θεωρεί σωστό να πλουτίζει ενώ βρίσκεται στο αξίωμα.

Ο δημοσιογράφος του ABC (Australian Broadcasting Corporation) ρώτησε «αν ένας εν ενεργεία πρόεδρος θα πρέπει να ασχολείται με πολλές και μεγάλες επιχειρηματικές δραστηριότητες» λόγω αναφορών ότι η οικογένεια του έχει πλουτίσει από τότε που επέστρεψε στον προεδρικό θώκο.

Στο σημείο αυτό ο Τραμπ απάντησε «όχι δεν ασχολούμαι με επιχειρήσεις, τα παιδιά μου ασχολούνται, εγώ είμαι εδώ [στον Λευκό Οίκο]» ενώ στην συνέχεια ρώτησε τον δημοσιογράφο από πού κατάγεται.

Ο δημοσιογράφος παρουσιάστηκε και του είπε ότι δουλεύει για το ABC με τον Αμερικανό πρόεδρο να απαντά: «Κατά τη γνώμη μου, βλάπτετε πολύ την Αυστραλία αυτή τη στιγμή και θέλουν να τα πάνε καλά μαζί μου».

Έπειτα, ο ίδιος πρόσθεσε: «Ξέρετε ότι ο ηγέτης σας θα έρθει να με δει πολύ σύντομα. Θα τους πω για εσάς. Έχετε πολύ κακό τόνο».

Τότε ο δημοσιογράφος ζήτησε συγνώμη και ο Τραμπ του είπε σε αυστηρό ύφος να πάψει και να κάτσει ήσυχα για να απαντήσει ερωτήσεις και από άλλους δημοσιογράφους.

Trump reacted harshly to the journalist's question.



Journalist: Should the sitting president be engaged in so many business activities?



Trump: I'm not doing business, my children are. Where are you from?



Journalist: From Australia.



