Περήφανος για τα επιτεύγματά του ως πρόεδρος της Αμερικής και ασκώντας δριμεία κριτική στον προκάτοχό του, εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ένα σπάνιο διάγγελμα από τον Λευκό Οίκου, την Τετάρτη (17/12).

Συγκεκριμένα, κατηγόρησε το Τζο Μπάιντεν για τις υψηλές τιμές των προϊόντων, όσο οι Ρεπουμπλικάνοι προετοιμάζονται για τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026 που πρόκειται να δυσκολέψουν το κόμμα.

«Πριν έντεκα μήνες κληρονόμησα ένα χάος, το διορθώνω», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ στο διάγγελμά του που διήρκεσε λιγότερα από 20 λεπτά.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος ενώ έχει επανειλημμένως διαμαρτυρηθεί ότι οι Αμερικανοί δεν εκτιμούν τα επιτεύγματά του, δεν προέβη σε νέες προτάσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης του κόστους ζωής.

Αντιθέτως, στην ομιλία του μίλησε κατά της εισβολής των μεταναστών, του βίαιου εγκλήματος και των δικαιωμάτων των τρανς ατόμων.

Μάλιστα, κατηγόρησε τον Τζο Μπάιντεν για την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ όσον αφορά προηγούμενες εμπορικές συμφωνίες που είχε συνάψει η Ουάσινγκτον, τους μετανάστες και το διεφθαρμένο σύστημα, όπως το αποκάλεσε.

Παράλληλα, συνεχάρη την κυβέρνησή του για πλήθος επιτευγμάτων, από τη μείωση των διελεύσεων παράτυπων μεταναστών, ως τη μείωση των τιμών σε κάποια προϊόντα ενώ έδωσε υπόσχεση ότι η χώρα θα είναι πιο ισχυρή το επόμενο έτος.

Τραμπ: «Οι Αμερικανοί θα ζήσουν μια οικονομική άνθηση που όμοιά της δεν έχει ξαναδεί ο κόσμος»

Μεταξύ των λίγων νέων ανακοινώσεων που έκανε ήταν η παροχή ενός «πολεμικού πριμ» για 1,45 εκατομμύριο Αμερικανούς στρατιωτικούς ύψους 1.776 δολαρίων το οποίο θα καταβληθεί την επόμενη εβδομάδα.

Για τους υπόλοιπους Αμερικανούς, ο 79χρονος Τραμπ τους υποσχέθηκε ότι θα ζήσουν «μια οικονομική άνθηση που όμοιά της δεν έχει ξαναδεί ο κόσμος», καθώς πρόκειται να σημειωθεί σημαντική βελτίωση των οικονομικών συνθηκών χάρη στη φορολογική του πολιτική, τους δασμούς που έχει επιβάλει στα εισαγόμενα προϊόντα και στην αντικατάσταση του Τζερόμ Πάουελ από επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας (FED).

Το διάγγελμα αυτό αποτέλεσε ευκαιρία για τον πρόεδρο να αναφερθεί στις ανησυχίες των Αμερικανών για το υψηλό κόστος ζωής, αν και επανειλημμένα το έχει χαρακτηρίσει «απάτη» των Δημοκρατικών.

Παραδεχόμενος ότι οι τιμές παραμένουν υψηλές, ο Τραμπ τόνισε πως «ρίχνω αυτές τις υψηλές τιμές και τις ρίχνω γρήγορα».

Παράλληλα εξέφρασε την υποστήριξή του σε πρόταση των Ρεπουμπλικανών να δίνονται απευθείας χρήματα στους Αμερικανούς προκείμενου να αντισταθμιστεί το κόστος της ασφάλισης υγείας, αντί να προσφέρονται επιδοτήσεις μέσω του προγράμματος Obamacare. Η πρόταση αυτή δεν έχει λάβει επαρκή υποστήριξη από το Κογκρέσο ακόμη.

«Θέλω τα χρήματα να πάνε απευθείας στους πολίτες ώστε να αγοράζετε τη δική σας ασφάλεια υγείας», τόνισε ο Τραμπ. «Οι μοναδικοί χαμένοι θα είναι οι ασφαλιστικές εταιρείες», συμπλήρωσε.

Επανέλαβε μάλιστα ότι χάρη στον ίδιο θα μειωθούν οι τιμές των φαρμάκων στη χώρα έως και «600%», κάτι που είναι μαθηματικά αδύνατο.

Πτώση στις δημοσκοπήσεις

Εξάλλου ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε και πάλι ότι συνέβαλε στον τερματισμό οκτώ πολέμων, ένας αριθμός που σύμφωνα με τους ειδικούς δεν είναι πραγματικός, ενώ έκανε λόγο για επενδύσεις 18 τρισεκ. δολαρίων στις ΗΠΑ μετά την επιστροφή του στην προεδρία.

«Πριν από έναν χρόνο η χώρα μας ήταν νεκρή (…) Τώρα είμαστε η πιο καυτή χώρα στον κόσμο», είπε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο νέα δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos, που δημοσιεύθηκε προχθές, Τρίτη, ανέδειξε πως μόνο το 33% των Αμερικανών συμφωνεί τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την οικονομική πολιτική ο Τραμπ.

Μετά το διάγγελμα αυτό οι Δημοκρατικοί έσπευσαν να σχολιάσουν ότι ο πρόεδρος δεν έλυσε σχεδόν κανένα από τα προβλήματα των Αμερικανών.

Ο Τραμπ «μόλις απέδειξε ότι ζει σε μια γυάλα τελείως αποκομμένος από την πραγματικότητα που βιώνουν και αισθάνονται καθημερινά οι Αμερικανοί”, αντέδρασε ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τσακ Σούμερ. “Τα γεγονότα είναι σαφή: οι τιμές αυξάνονται, η ανεργία αυξάνεται και δεν υπάρχει καμία βελτίωση στον ορίζοντα”, πρόσθεσε σε ανακοίνωσή του.

Ο γερουσιαστής Μαρκ Γουό