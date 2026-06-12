Αιματηρό επεισόδιο στο Τέξας: Ένας νεκρός και 11 θύματα από πυροβολισμούς

Το πρωί της Παρασκευής σημειώθηκαν πυροβολισμοί στο Μίντλαντ του Τέξας. Σύμφωνα με τη δήμαρχο της πόλης, Λόρι Μπλονγκ, τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και καταγράφονται συνολικά 11 γνωστά θύματα.

Από τα θύματα, εννέα μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Midland Memorial. Όπως δήλωσαν εκπρόσωποι του νοσοκομείου στο τοπικό δίκτυο KOSA.

JUST IN: Police report active shooter in Midland, Texas. Officers exchanging fire pic.twitter.com/yjE9fiELrj — BNO News (@BNONews) June 12, 2026

Ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας, Γκρεγκ Σνόου, εξήγησε μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα πώς ξεκίνησε το περιστατικό. Αστυνομικοί άκουσαν πυροβολισμούς από ένα κτίριο στο νοτιοδυτικό τμήμα της πόλης και απέκλεισαν αμέσως την περιοχή.

We are aware of the ongoing incident near Industrial Avenue and Wall Street.



At this time, public safety personnel are actively responding, and we ask the public to avoid the area until further notice.



Additional information will be released as it becomes available. pic.twitter.com/E5D4nNEfq2 — City of Midland (@CityOfMidland) June 12, 2026

Ο δήμος, μέσω ανακοίνωσης στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), ενημέρωσε τους πολίτες ότι η επιχείρηση είναι ενεργή: «Ζητάμε από το κοινό να αποφεύγει την περιοχή μέχρι νεωτέρας. Προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των κατοίκων μας και των διασωστών».