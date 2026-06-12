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Αιματηρό επεισόδιο στο Τέξας: Ένας νεκρός και 11 θύματα από πυροβολισμούς

Ένας νεκρός και 11 θύματα από πυροβολισμούς στο Μίντλαντ του Τέξας, μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας.

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Αστυνομία στο Μαϊάμι
Αστυνομική επιχείρηση | AP Photos / Marta Lavandier
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Το πρωί της Παρασκευής σημειώθηκαν πυροβολισμοί στο Μίντλαντ του Τέξας. Σύμφωνα με τη δήμαρχο της πόλης, Λόρι Μπλονγκ, τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και καταγράφονται συνολικά 11 γνωστά θύματα. 

Από τα θύματα, εννέα μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Midland Memorial. Όπως δήλωσαν εκπρόσωποι του νοσοκομείου στο τοπικό δίκτυο KOSA.

Ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας, Γκρεγκ Σνόου, εξήγησε μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα πώς ξεκίνησε το περιστατικό. Αστυνομικοί άκουσαν πυροβολισμούς από ένα κτίριο στο νοτιοδυτικό τμήμα της πόλης και απέκλεισαν αμέσως την περιοχή.

Ο δήμος, μέσω ανακοίνωσης στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), ενημέρωσε τους πολίτες ότι η επιχείρηση είναι ενεργή: «Ζητάμε από το κοινό να αποφεύγει την περιοχή μέχρι νεωτέρας. Προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των κατοίκων μας και των διασωστών».

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