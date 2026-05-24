Αιματοκύλισμα της Ρωσίας στο Κίεβο με υπερηχητικό πύραυλο: «Είναι παρανοϊκοί» ξεσπά ο Ζελένσκι

Η Ρωσία χρησιμοποίησε υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο Oreshnik για τρίτη φορά στην Ουκρανία, στο πλαίσιο μιας μαζικής επίθεσης στο Κίεβο και την γύρω περιοχή, η οποία σκότωσε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους και τραυμάτισε δεκάδες.

Η Ρωσία έπληξε την πόλη Μπίλα Τσέρκβα στην περιοχή του Κιέβου με τον πύραυλο, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Περιέγραψε μια ρωσική επίθεση που έπληξε μια εγκατάσταση ύδρευσης, έκαψε μια αγορά, προκάλεσε ζημιές σε δεκάδες κτίρια κατοικιών και πολλά σχολεία.

«Είναι πραγματικά παρανοϊκοί», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram.

Ουκρανία: Νέο αιματοκύλισμα στο Κίεβο

Προσθέτοντας περαιτέρω λεπτομέρειες την Κυριακή, ο Ζελένσκι έγραψε στο X ότι τουλάχιστον 83 άνθρωποι έχουν επιβεβαιωθεί τραυματισμένοι από τα μεσάνυχτα, με ορισμένους νεκρούς ως αποτέλεσμα της ρωσικής επίθεσης, η οποία, όπως είπε, έπληξε περισσότερο το Κίεβο.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας επιβεβαίωσε τη χρήση του Oreshnik, το οποίο είναι ικανό να μεταφέρει πυρηνικές ή συμβατικές κεφαλές, καθιστώντας την την τρίτη φορά που το όπλο χρησιμοποιείται στη σύγκρουση.

Σύμφωνα με τοπικά πρακτορεία ειδήσεων, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι πραγματοποίησε επιτυχημένες επιθέσεις σε ουκρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις διοίκησης, αεροπορικές βάσεις και άλλες στρατιωτικές επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας πυραύλους Oreshnik, Iskander, Kinzhal και Zircon.

Ανέφερε ότι η επίθεση ήταν αντίποινα για τις ουκρανικές επιθέσεις σε «μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε ρωσικό έδαφος».

Ο Ζελένσκι περιέγραψε μια «σοβαρή επίθεση» με στόχο το Κίεβο , στην οποία συμμετείχαν 600 drones και 90 πύραυλοι διαφόρων ειδών, 36 εκ των οποίων ήταν βαλλιστικοί. «Δυστυχώς, δεν αναχαιτίστηκαν όλοι οι βαλλιστικοί πύραυλοι - ο μεγαλύτερος αριθμός χτυπημάτων έγινε στο Κίεβο. Το Κίεβο ήταν ο κύριος στόχος αυτής της ρωσικής επίθεσης», έγραψε στο X.

«Είναι σημαντικό αυτό να μην περάσει χωρίς συνέπειες για τη Ρωσία».