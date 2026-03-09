Αίσιο τέλος για την γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν: Η Αυστραλία χορήγησε βίζες στις αθλήτριες

Σε θρίλερ είχε εξελιχθεί η ιστορία με τις γυναίκες ποδοσφαιρίστριες στο Ιράν, αλλά φέρεται να μπήκε αίσιο τέλος στην ιστορία καθώς η Αυστραλία συμφώνησε να χορηγήσει την Τρίτη (10/3) τις βίζες στις αθλήτριες εθνικής γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου.
Οι παίκτριες παρέμειναν στην Αυστραλία, μετά από παρέμβαση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προέτρεψε τις αυστραλιανές αρχές να μην τις στείλει πίσω στην Τεχεράνη. λόγω ανησυχιών για την ασφάλειά τους.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Υπουργός Εσωτερικών, Τόνι Μπερκ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας είναι επίσης ευπρόσδεκτα να παραμείνουν στην Αυστραλία. Η ομάδα βρίσκεται στη χώρα για τη διοργάνωση του Asian Cup.
Ο Τραμπ ανέφερε τη Δευτέρα (9/3) ότι είχε μιλήσει με τον Πρωθυπουργό της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανίζε, σχετικά με την ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν, μετά τις αναφορές ότι πέντε παίκτριες είχαν ζητήσει άσυλο στην Αυστραλία.
