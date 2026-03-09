Μενού

Αίσιο τέλος για την γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν: Η Αυστραλία χορήγησε βίζες στις αθλήτριες

Δεκτό έγινε το αίτημα Τραμπ και τελικά οι γυναίκες από την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, θα παραμείνουν στην Αυστραλία.

ιραν
Οπαδοί της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου στο Ιράν | Shutterstock
Σε θρίλερ είχε εξελιχθεί η ιστορία με τις γυναίκες ποδοσφαιρίστριες στο Ιράν, αλλά φέρεται να μπήκε αίσιο τέλος στην ιστορία καθώς η Αυστραλία συμφώνησε να χορηγήσει την Τρίτη (10/3) τις βίζες στις αθλήτριες εθνικής γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου.

Οι παίκτριες παρέμειναν στην Αυστραλία, μετά από παρέμβαση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προέτρεψε τις αυστραλιανές αρχές να μην τις στείλει πίσω στην Τεχεράνη. λόγω ανησυχιών για την ασφάλειά τους.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Υπουργός Εσωτερικών, Τόνι Μπερκ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας είναι επίσης ευπρόσδεκτα να παραμείνουν στην Αυστραλία. Η ομάδα βρίσκεται στη χώρα για τη διοργάνωση του Asian Cup.

Ο Τραμπ ανέφερε τη Δευτέρα (9/3) ότι είχε μιλήσει με τον Πρωθυπουργό της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανίζε, σχετικά με την ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν, μετά τις αναφορές ότι πέντε παίκτριες είχαν ζητήσει άσυλο στην Αυστραλία.

