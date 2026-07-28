Αϊτή: Τον Δεκέμβριο οι πρώτες εκλογές μετά από δέκα χρόνια

Οι πρώτες εκλογές στην Αϊτή, ύστερα από μια δεκαετία, προγραμματίστηκαν για τον Δεκέμβριο. Το εκλογικό συμβούλιο ανακοίνωσε πως ο πρώτος γύρος των προεδρικών και βουλευτικών εκλογών θα διεξαχθεί στις 13 Δεκεμβρίου και ο δεύτερος στις 21 Φεβρουαρίου, με την δημοσίευση των τελικών αποτελεσμάτων να αναμένεται στις 7 Μαρτίου.
Ο προηγούμενος σχεδιασμός για διεξαγωγή εκλογών τον Αύγουστο, με δεύτερο γύρο τον Δεκέμβριο, ματαιώθηκε λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια, καθώς συμμορίες ελέγχουν αρκετές περιοχές της χώρας.
Η Αϊτή, η φτωχότερη χώρα του δυτικού ημισφαιρίου, δεν έχει πρόεδρο μετά τη δολοφονία του Ζοβενέλ Μοΐζ από ομάδα εκτελεστών τον Ιούλιο του 2021. Την εξουσία ασκούν μεταβατικές αρχές, που δυσκολεύονται να χειριστούν πολλά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματος για τη διεξαγωγή εκλογών.
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